Asegura Rocha Moya estar blindado contra infiltración de recursos ilícitos

Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura del estado, por la alianza Morena-PAS, asegura estar blindado de la posibilidad real de que se introduzcan recursos de procedencia ilícita o “lavado” de dinero a su campaña.

Serían aproximadamente las 10:30 horas, cuando Rocha Moya llegó acompañado de Luis Guillermo Benítes Torres, el “Químico” Benítez, candidato a la alcaldía de Mazatlán, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente estatal del Partido Sinaloense, a la esquina de las avenidas Tulipán y Azalea de la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán para pedirle el voto a los ciudadanos de dicha zona.

Después de los discursos políticos de los aspirantesplagados de promesas al viento , un solitario y angustiado y esperanzado pescador, abordó al candidato a la gubernatura, Rocha Moya, para pedirle ayuda al sector social de la pesca.

“Qué nos ayude, cuando llegue a gobernador, porque sí va a llegar, ( y a ver) en qué nos puede ayudar a los pescadores de altamar; se lo encargo mucho, somos muchos pescadores de altamar, muchas familias (que dependen de la pesca)”.

El aspirante a gobernar a los sinaloenses, escuchó al pescador casi paternalmente, y volvió a imprimir fuerza y optimismo a sus palabras, como en el discurso apenas concluido, para garantizarle que si Morena-PAS, “arrasan” el seis de junio, la ayuda va,porque “ellos” representan la “esperanza de México”.

En esa coyuntura optimista, Ríodoce preguntó a Rocha Moya si su campaña política está blindada de cualquier posibilidad real de que dinero de procedencia ilícita o “lavado” de dinero se introduzca en su quehacer político.

“Yo estoy blindado de eso, conmigo no hay posibilidad de que entre recurso que no sea lícito; además no he necesitado mucho recurso para moverme”, dijo.

–¿Están haciendo una campaña austera económicamente?– se le pregunta.

-Tenemos austeridad, pero además, tenemos mucho cuidado en ese tema, no va haber, por supuesto, esto es una garantía, ningún recurso ilícito en la campaña.

-Ha tenido cuidado de no rodearse colaboradores que tengan nexos con personas que pudieran estar bajo sospecha de lavar dinero…

-Absolutamente, ese es el primer criterio que tengo, absolutamente, esa es una garantía para nosotros.