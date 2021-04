López Obrador justifica liberación de Caro Quintero; procedió porque ‘nunca recibió sentencia’

Al retomar el caso de la liberación de Rafael Caro Quintero en 2013, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una vez más la renovación del Poder Judicial.

“Imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judicial? ¿Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? ¿Qué pasaba? ¿Era sentencia preventiva?… ¿No había elementos?, ¿por qué no se resolvía?”, expresó.

“Por eso el amparo y la libertad. Y una vez que sale, a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo”.

El origen del reclamo fue ahora la omisión de ministros, magistrados y jueces para definir la situación jurídica de presuntos delincuentes que permanecen décadas encarcelados sin estar sentenciados.

Conocido como el Narco de Narcos, en la década de los ochentas fundó junto al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo el extinto cártel de Guadalajara, Caro Quintero estuvo preso 28 años acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena registrado el 5 de marzo de 1985.

El 9 de agosto de 2013, Rafael Caro Quintero fue liberado tras obtener un amparo de la justicia federal ante la falta de una sentencia formal, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en la conferencia mañanera de este día.

Al respecto, el presidente Obrador cuestionó la actitud del Poder Judicial por mantener a personas encarceladas sin definir su situación jurídica como el caso del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero.

Un caso similar dijo es el de Israel Vallarta, acusado junto con Florence Cassez en 2003 de pertenecer a la banda de secuestradores de Los Zodiaco, quien está preso desde hace 16 años pero no ha recibido sentencia.

Por ello, el titular del poder ejecutivo consideró que se requiere “una renovación” del Poder Judicial para garantizar a la sociedad un auténtico estado de derecho.

“Entonces, sí se requiere una renovación del Poder Judicial. Esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia”, mencionó.

“Y que haya un auténtico Estado de derecho, porque no había Estado de derecho y todavía falta que haya un auténtico Estado de derecho, era un Estado de chueco y a veces de cohecho. Entonces, si no tenemos legalidad, sino hay un auténtico Estado de derecho no vamos a salir adelante”.

Con información de Apro.