La otra opción en Mazatlán: contra los políticos tradicionales, surgen candidatos ciudadanos

El proceso electoral de Mazatlán cuenta con siete candidatos a la alcaldía, de los cuales tres son ciudadanos que nunca habían contendido por un cargo de elección popular.

Además de la propuesta de reelección del alcalde con licencia Luis Guillermo Benítez Torres, el ex alcalde Fernando Pucheta, el ex candidato a gobernador por PAN, Martín Heredia, y el del regidor Rodolfo Cardona, los electores cuentan con opciones ciudadanas.

Judith Villa Rodríguez, del Partido Encuentro Solidario (PES), sostuvo que es tiempo de que una mujer gobierne Mazatlán. Es la primera vez que participa, pero tiene claro que quiere que Mazatlán sea un ejemplo nacional de una ciudad que se transforma si se gobierna con honestidad. Para lograrlo, considera que la clave radica en una administración pública basada en finanzas sanas y mediante esta iniciativa de reconciliar a la sociedad con el gobierno.

“Estoy convencida que Mazatlán puede ser un municipio de progreso, moderno y sustentable, que mejore la calidad de vida a todas y todos sus ciudadanos”, sostuvo.

Considera que tiene posibilidades de obtener el triunfo, frente a sus contendientes con mayor experiencia política: “Considero que es tiempo que una mujer gobierne. Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles”, agregó.

Su ventaja, aseguró, es que no tiene compromisos políticos, “no soy una política tradicional, soy una ciudadana que quiere trascender con mis acciones”.

Margarita Domínguez Ocampo, declinó ampliar sus propuestas generales, toda vez que considera que al ser precandidata del partido Redes Sociales Progresistas, y no tener en sus manos la constancia del órgano electoral, cualquier cosa podría suceder.

Como precandidata, dijo, nunca había participado para un cargo de elección popular, pero sí había formado parte de la administración pública en distintas áreas de atención a la población, desde la gestión del ex alcalde Jorge Abel López Sánchez, ciclo que concluyó con la llegada de Benítez Torres a la alcaldía.

Licenciada en derecho y psicoterapeuta, está al frente de la Fundación Cruzada Rosa.

“Estuve trabajando en el Ayuntamiento durante cinco o seis administraciones en diferentes áreas, en DIF, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, desde que empezó Jorge Abel, hasta que entró el Químico, concluí en 2019, por eso conozco las necesidades, la grandeza del puerto de Mazatlán, las necesidades de la sociedad, conozco cuales son las prioridades de cada uno de los ciudadanos porque he sido una persona que ha estado de servidora pública, he estado más que nada como apoyo altruista”, expuso.

Samuel Lizárraga Camacho, ex delegado del IMSS en Sinaloa, fue registrado por el partido Fuerza por México. Contador público fiscalista, de 51 años de edad, es la primera vez que contiende por un cargo de elección popular.

“Toda mi vida he sido servidor público, más de 30 años, he estado en el sector salud, fui delegado estatal del IMSS aquí en Sinaloa, y aparte que cuando salgo del Seguro Social, me nombran presidente del Patronato del Hospital General de Mazatlán”, expuso.

Además de su experiencia en el área administrativa del sector salud, dijo que cuenta con experiencia en economía, finanzas y el haber sido delegado del IMSS conoce todos los sectores económicos y empresariales.

Originario del puerto, mantiene estrecha relación con el sector empresarial de la ciudad, pero acota que también se ha enfocado en la lucha para que las prestaciones de trabajadores sean respetadas.

“El trabajo era enfocado al sector empresarial, pero enfocado a restituir el derechos a los trabajadores”, explicó.

Sus propuestas están enfocadas, dijo, al crecimiento total de todos los sectores, “quiero buscar la equidad y el equilibrio en los sectores, te podría hablar de economía, servicios públicos, salud, seguridad, drenaje, de vialidad, muchos temas, pero en general el esquema que traemos es una mejora, hay proyectos que se iniciaron y no son malos, pero finalmente no se culminaron como debe ser, hay proyectos que a lo mejor se les dé seguimiento, y si no se mejore, pero hay otros que serán de innovación”.

Ante sus contendientes, dijo que se trabajo no será de pelea sino de convencimiento, “no venimos a hacer politiquería, venimos a brindarle un servicio a la ciudadanía, y creo que el partido, aunque sean marcas, y algunas marcas muy vendidas desde hace mucho tiempo, y otras marcas nuevas, creemos que el proyecto es el principal y el que debe conocer la ciudadanía y por el que se deben de ir y enfocar, créame que el proyecto que traemos es sano, honesto, transparente, muy innovador, profesional y con mucha proyección a mejorar”.