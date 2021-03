Que México se quede con las familias de migrantes que buscan llegar a EU, propone Biden

En su primera conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que busca que México se quede con las familias de migrantes que quieren llegar a su país, como lo venía haciendo.

Señaló que el gobierno mexicano ya no quería recibir más, pero que mantienen el diálogo para que acepten recibirlos, pues no pueden darle asilo a todas las solicitantes.

Biden señaló que la mayoría de las familias vienen acompañadas de menores, y es a quienes no se puede regresar tan fácilmente o integrarlos a centros migrantes, publicó Eje Central.

Sobre el tema de la migración en el país, el mandatario señaló que “cada año, en estos meses se incrementa la migración. Vienen también por las condiciones que hay en sus países de origen. Trump desmanteló el sistema que había. No se supone que los menores migrantes pasen muchos días en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza; pero estamos reconstruyendo todo”, continuó el mandatario, de acuerdo a una publicación de El Universal.

La “vasta mayoría de los que vienen son enviados de regreso; decenas de miles de personas”, afirmó Biden, y continuó: “estamos trabajando con México para ver si está dispuesto a aceptar más migrantes”. Ningún menor debería estar más de 72 horas en esos centros, insiste. “Estamos reconstruyendo la capacidad que teníamos y que debió haberse incrementado. Eso tomará tiempo”.

Cuestionado por qué no están enviando de regreso a sus países a los migrantes, Biden dice: “Porque México no los está aceptando. México dijo que no va a aceptar a todos”.

“¿Alguien está sugiriendo que la migración se incrementó 31 por ciento con Trump porque era un buen tipo? Nada ha cambiado en la frontera con México”, sentenció Biden.

Con relación al caso de un menor cuya madre lo envió a Estados Unidos pensando que Biden no lo va a deportar, señaló que “no los voy a dejar morir de hambre del otro lado. No lo ha hecho ningún presidente, excepto Trump”.

Por eso, dice, Estados Unidos va a apoyar a los países, para combatir las causas de la migración. Los recursos, señala, no van a ser para los gobiernos, sino para ayudar “a cambiar las vidas y las circunstancias por las cuales las personas dejan sus países de origen”. Esa madre no pensó: “Voy a mandar a mi hijo porque Biden es una buena persona. Lo hizo porque estaba en una situación desesperada”, afirmó.

Tras preguntarle por el centro de detención de Donna, Texas, que está rebasado por la cantidad de migrantes, Biden afirma: “vamos a moverlos de ahí rápido. Lo que está pasando es inaceptable”.

En conferencia, le pidieron saber si puede comprometer a permitir a los reporteros entrar a los centros de detención de migrantes saturados. “En cuanto pueda implementar lo que estamos haciendo. Me comprometo con la transparencia”. Le cuestionan: “¿cuán pronto”. “No sé”, responde el mandatario.

Le preguntan si no se precipitó al poner fin a las órdenes ejecutivas de Trump. Biden dice que esas políticas no ayudaron ni disminuyeron el flujo de migrantes. “No me voy a disculpar por poner fin al Protocolo de migrantes”, afirmó. Dice que él se va a apegar a la ley y al “respeto a la dignidad humana”.