‘Satisfactorio que se haya recuperado la democracia en Bolivia sin mucha violencia’: AMLO

“Es muy satisfactorio el que se haya recuperado la democracia en Bolivia y que se haya logrado sin mucha violencia, fue realmente una hazaña del pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar la bienvenida a Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

López Obrador, manifestó hoy su beneplácito por que el país sudamericano haya recuperado la democracia, luego de “una mala noche, de una pesadilla”.

Señaló que el gobierno de Alberto Arce representa la dignidad de todo un pueblo, publicó La Jornada.

“Lo invitamos porque ellos representan la dignidad de todo un pueblo que lucha por la justicia, por las libertades, por la democracia y por hacer valer la soberanía de los pueblos y de las naciones. Bienvenido, presidente”, dijo.

López Obrador recibió a su homólogo en el Patio de Honor. Ambos participaron en la ceremonia oficial de bienvenida, acompañados de los ministros de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta.

Los mandatarios dialogaron y realizaron un recorrido previo a encabezar la conferencia de prensa matutina en el Salón de la Tesorería.

El presidente dijo que Arce Catacora “es nuestro amigo, compañero, hermano. Él es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático de Bolivia que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor, en especial, de los más pobres, de los marginados”.

Relató que el gobierno de Evo Morales, surgido luego de dictaduras, regímenes autoritarios, fue exitoso; por más de una década Bolivia creció más que ningún otro país en el continente americano, destacó.

Recuperaron sus recursos naturales y lo más importante – añadió- sacaron de la pobreza a millones de bolivianos.

Luego, el gobierno atravesó por una situación complicada y se brindó asilo a Morales, continuó el mandatario mexicano.

“Se ejecutó en Bolivia una ruptura al orden constitucional, se obligó al presidente Evo a renunciar y se estableció un gobierno de facto, hubo acoso, agresiones.

“Nuestro país recurrió a su tradición de solidaridad y de aplicación al derecho de asilo; se ofreció esta protección al presidente Evo, a los principales dirigentes del movimiento democrático de Bolivia; se optó por resolver el problema, la crisis de Bolivia por la vía democrática, a pesar del acoso, de la polarización, el pueblo resolvió el conflicto de manera democrática y yo diría ejemplar porque en muy poco tiempo se restableció la legalidad y la gente salió a votar y desde la primera vuelta ganó la Presidencia Luis Alberto Arce.

Lo invitamos – indicó- porque mañana, en Champotón, Campeche, en el marco de los festejos y celebraciones por los 200 años de nuestra independencia se va a llevar a cabo un homenaje a la resistencia de los pueblos indígenas y nos da mucho gusto tener aquí al presidente.

Luego habló del episodio de recuperación de la democracia en Bolivia y destacó la satisfacción de encontrarse de nuevo porque ambos pueblos son hermanos.

“Pertenecemos a nuestra América y tenemos los mismos propósitos de justicia, de libertad, de desterrar el clasismo, el racismo, de hacer valer la igualdad y de reafirmar nuestra soberanía”.

Destacó el desarrollo económico boliviano.

“Por eso celebramos la visita del Presidente Arce, repito, es admirable lo que hicieron durante la presidencia de Evo Morales en estos tres indicadores: crecimiento económico, ejemplar promedio de 4.8 por ciento anual y llegaron a tener una tasa en 2013 de 6.8 por ciento, además crecimiento sostenido”.

Lo segundo, abundó, que recuperaron sus recursos naturales, no dejaron de participar las empresas nacionales, extranjeras, pero el Estado de Bolivia manejó la renta, las utilidades que produjeron esas actividades económicas y eso dio lugar a lo tercero, que fue lo más importante de todo, el bienestar del pueblo.

“Toda esa renta que antes se iba al extranjero o se quedaba en unas cuantas manos, toda esa riqueza que se acumulaba en unas cuantas manos se distribuyó con justicia y eso produjo que millones de familias salieran de la pobreza.

“Por eso fue muy importante el proceso antes del golpe, incluso eso fue lo que llevó a esta grave violación que significó el que una minoría se impusiera por la fuerza”.

En esos días, señaló, lo que pintaban en las casas de los dirigentes, de los servidores públicos, en las oficinas, consignas racistas, una vergüenza, pero todo eso fue como una mala noche, una pesadilla, fue pasajero y el pueblo resolvió por la vía democrática.

Ahora, a pesar del reto que significa la reconstrucción, con el apoyo de la gente, volverán a recuperar el camino del crecimiento con justicia, con bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso.

El modelo de Bolivia explica cómo es posible crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene, pero se tiene que procurar distribuirla, porque la riqueza no es contagiosa, tiene que participar el Estado para procurar que se beneficie a todos, añadió. “Ese fue el modelo de Bolivia y fue muy exitoso”.