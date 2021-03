Ricardo Arnulfo Mendoza será candidato del PES a la gubernatura

Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda se registrará como candidato del PES a la gubernatura.

El abogado fue aspirante a la candidatura por Morena y después por la vía independiente.

Mendoza Sauceda dijo que Morena ya demostró que el lema de no robar, no mentir y no traicionar es una frase hueca.

Manifestó que para elegir al candidato a la gubernatura no tomaron en cuenta al pueblo porque la encuesta nunca se hizo.

Señaló que presentó a Morena un proyecto con propuestas que recogió de la ciudadanía pero al partido no le interesó.

Mencionó que estaba buscando la candidatura por la vía independiente pero la dirigencia nacional del PES lo buscó para que sea su candidato.

En los próximos días, indicó, registrará su candidatura en el Instituto Estatal Electoral.