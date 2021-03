Rosa Elena Millán del PRI a Fuerza México; ‘no me fui por coraje’, dice

Rosa Elena Millán Bueno se resiste a la afirmación de que ya quemó sus credenciales de militante priista, aunque ahora es pública su postulación como candidata a gobernadora de Fuerza México, un partido de nueva creación.

“El sentido de pertenencia a las ideologías que compartiste con unas siglas toda la vida no tiene por qué morir”, expresa.

La ideología personal y las causas que enarbolas, explica, va más allá de los partidos.

Con una lealtad dentro del PRI que ella misma define a prueba de todo, asegura que no buscó la postulación de Fuerza México, sino que a ella la buscaron para presentarle un proyecto interesante.

“No fue una decisión motivada por el coraje”, enfatiza.

Millán Bueno tiene en su extensa hoja de vida priista el haberse desempeñado en varios cargos partidistas, el más sobresaliente el haber ocupado la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa. A esa responsabilidad debe sumarse el haber sido dos veces diputada local, una federal y otra senadora suplente.

Hasta antes de que se diera conocer la postulación del PRI de Mario Zamora Gastélum como candidato a la gubernatura, había sido de las mujeres que habían levantado la mano para ser considerada en las postulaciones.

Definida la candidatura por la gubernatura, la búsqueda fue convertirse en la abanderada por la alcaldía de Culiacán parar lograr ser la primera mujer en ocupar ese cargo. La expectativa no se cumplió porque el PRI decidió de último momento a favor del hoy diputado local con licencia Faustino Hernández Álvarez.

El día en que se tomó la decisión en el PRI y le llamaron para decirle que no iba por la alcaldía, sino un hombre, por la noche la buscaron de Fuerza por México, pero necesitaba descansar y reflexionar. Se fue tres días a Altata con sus hijos, se puso a asar carnes y pescados para poner la mente y el corazón en standby.

Reconoce que, como ser humano, se sintió, más porque los proyectos políticos son de vida y familia, y tienen sentimientos. Eran un equipo en el que ella iba al frente comprometida con Culiacán.

“Eso ya es historia. Te soy honesta. Yo ya no volteo para atrás”, afirma quien fuera hasta hace poco parte del equipo de funcionarios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, como titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, cargo al que renunció para estar libre para tomar decisiones en torno a la contienda electoral.

Expresa que está agradecida con lo que recibió del PRI, pero recuerda que también ella dio mucho trabajo, resultados, prestigio, honestidad y congruencia.

“No es la primera vez que no me toca”, recuerda que en 2013 solicitó licencia como diputada local para contender por la alcaldía, pero tampoco se dieron las cosas y se regresó.

Lo suyo asegura no era aceptar una pluri y una propuesta de una secretaría. “Esa no soy yo”.

Lamenta que a pesar que se ha reformado leyes para inclusión de la mujeres, la decisión final personal de la dirigencia de los partidos es un asunto de voluntad, que vio cuando se redujo cuota de equidad en los municipios más chicos, no en las gubernaturas como en el PRI en Sinaloa.

Ahora con las siglas de un nuevo partido que preside en Sinaloa, Juan Ernesto Millán Pietsch, hijo del ex gobernador Juan Millán Lizárraga, sostiene que está contenta y motivada porque la voltearon a ver y generaron condiciones para que la propuesta fuese interesante. Le tomó casi un mes la decisión de participar en el proceso electoral con unas siglas diferentes en el PRI, que conforme a los estatutos implica que está fuera de ese instituto político, aunque dice hay casos después que reciben una postulación tricolor.

Explica que se dio el tiempo para conocer a fondo el proyecto de Fuerza México, incluso sostuvo reuniones en la Ciudad de México con la dirigencia nacional del nuevo partido.

“No voy a un proyecto resentida, voy contenta”, enfatiza porque va a un espacio que como mujer se le permite ser parte de proceso electoral.

Revela que recibió no solamente ofertas de Fuerzas México, sino también otras instituciones políticas.

Pero lo importante, dice, es estar en los espacios de oportunidad para generar la inclusión social para seguir exigiendo y peleando las mujeres.

Aunque no puede adelantar de su estrategia que usará en su campaña electoral, asegura que no está interesada en buscar el 3 por ciento de la votación para que un partido sostenga su registro. “Nunca me ha gustado ser membrete ni farsa de nada”.

Su trabajo, señala, será generar una verdadera opción para los ciudadanos. Adelanta que Fuerza por México dará la sorpresa en la competencia.

Asegura que se va sola con su voto, pero quien la quiera seguir bienvenido si ve en ella una opción no para dejar el PRI, sino como opción para encabezar causas y tener un espacio de participación política para ciudadanos sin partido. No importa de dónde vengas, sino a dónde quieras ir.

Las lealtades, enfatiza, no pueden ser a los partidos sino a los ciudadanos.

“Yo le apuesto a las propuestas, no a las campañas sucias, no a las campañas negras, y a vernos como contendientes no como enemigos”.