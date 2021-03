Reconoce Juan S. Millán estar en la cartera de clientes de la banca de Andorra y que fue investigado

Juan S. Millán Lizárraga reconoció hoy haber formado parte de un grupo de inversionistas mexicanos que crearon un fondo para un proyecto inmobiliario, luego de que el diario español El País revelara en una investigación que el sinaloense formó parte de una cartera de clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra la dudosa procedencia de dinero que hicieron empresas y políticos del país.

El exgoberndaor aclaró que el diario no lo han buscado, y que aunque no responde llamadas que no identifica, la llamada de un país

europeo es muy fácil de detectar.

Ante medios locales, Millán Lizárraga argumentó que el origen del dinero es legal y como tal quedó demostrado desde 2005. También reveló que en el año 2005 la entonces PGR (Procuraduría General de la República) investigó su patrimonio y comprobó el origen lícito de sus recursos de una cuenta bancaria con la que contaba desde 1982.

Sostuvo que no tiene nada que esconder, pero que esperó a que se le mencionara en investigación del banco de Andorra, pues no era prudente salir a decir que él también formaba parte del grupo de inversionistas que sacó a luz pública el nombre de su exsecretario de Administración y Finanzas (1999-2004), Óscar Lara Aréchiga, “dije, en algún momento van a sacar el nombre mío”.

Dicha investigación inició en durante la gestión del expresidente Vicente Fox y llegó a su fin en 2007, año en el que Felipe Calderón Hinojosa tenía un año en la presidencia. El caso fue resulto con el no ejercicio de la acción penal.

Sostuvo que hasta el día de hoy no se le ha requerido por parte de ninguna autoridad, “por la Fiscalía del sexenio anterior ni de esta, ni de la Comisión Nacional Bancaria ni por la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Su aportación, explicó, fue de 20 millones de pesos para un fondo de inversión al interior del país, el objetivo era crear una inmobiliaria. La idea Lara Aréchiga.

El origen de ese monto, aseguró, es lícito y comprobado ante las autoridades, toda vez que fue producto las ganancias obtenidas con la venta de inmuebles.

El exmandatario dijo que gracias a que contaba con buenos ingresos, continuó haciendo depósitos sin hacer retiros, lo que le permitió contar con un ahorro para crear un fondo con Lara Aréchiga y otros inversionistas, a través del cual buscaron financiamiento para el proyecto inmobiliario pero finalmente no lo consiguieron.

Dijo que los inversionistas demostraron el origen lítico del recurso, sin embargo, a la fecha los recursos siguen congelados.

“Ya no he hecho más gestión, obviamente pienso hacerla una vez que oficialmente las autoridades de España me comuniquen que los recursos que yo aporté está totalmente demostrado su origen lícito”, agregó.