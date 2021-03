‘No quiero pleitos en Morena’, dice Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, afirmó que no busca pleitos en el partido e hizo un llamado a la unidad.

Durante su tercer día de campaña en la colonia del PRI ubicada en Chilpancingo, Guerrero, el senador con licencia aseguró que establecerá mesas para la reconciliación y la pacificación.

“No quiero pleitos en Morena, el que quiera pleitos en Morena, que le dé para allá, que le dé para el PRI, que le dé para otro lado”, expresó.

Señaló que cuando se establecieron las bases para definir candidatos respaldó el proceso y dijo que apoyaría a quien ganara. “No me voy a oponer, ni voy a hacer berrinche e irme a otro partido, yo me quedo en Morena”, reiteró.

Apuntó que cuando se llamó a reponer el procedimiento, vio bien la decisión y, ahora como candidato, aseguró que ganará la gubernatura, pero para ello, requiere el apoyo de los guerrerenses.

“Me tienen que apoyar para gobernar, no nada más es llegar y ya soy gobernador. No, me tiene que apoyar, me tiene que ayudar, y tenemos que lograr entre todos… y ustedes el pueblo sabio sabrá conducirme y sabrá indicarme el camino, porque yo me puedo equivocar, pero ustedes no, y si yo me ando equivocando ustedes me tienen que indicar el camino”, indicó.

Con información de Eje Central.