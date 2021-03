Claman a AMLO que no permita la reelección del ‘Químico’ Benítez

A escasos siete días de que Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico” Benítez pidió licencia al Cabildo por 90 días, como alcalde de Mazatlán, para buscar la reelección, sus correligionarios, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que no dé el espaldarazo.

“Compañeros, preparen sus peticiones, haremos entrega directa al paso (de AMLO), junto a ello plantearemos nuestro desacuerdo con la imposición del Químico para su reelección; NO, POR FAVOR, BASTA DE IMPOSICIONES”, clamaban.

En cuanto algunos morenistas mazatlecos se enteraron que durante su gira por Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitaría el 13 de marzo, Mazatlán, los opositores organizaban su rechazo al “Químico” Benítez.

Una semana antes, se habían manifestado en la plaza pública para exigirle tanto al precandidato Rubén Rocha Moya, como a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que no cometieran el error de permitir la reelección del alcalde con licencia.

“Que le pongan un freno a esta situación, de que andan encampañados el PAS de Cuen y el Químico Benítez con recursos quien sabe de dónde provienen que son muchos recursos que están gastando”, denuncian

Desde el viernes 5 de marzo, los inconformes organizados juntaban firmas para impedir que el “Químico” Benítez, se reelija como presidente municipal de Mazatlán, porque lo consideran “frívolo”, “tóxico” “ilegal” e “inmoral”.

Acusan que el “Químico” Benítez dio la orden, para que Cabildo rechazara la petición de permiso a la sindica procuradora, porque aparentemente es la mejor posicionada para ganar la encuesta con rumbo a la alcadía en Mazatlán.

La tarde del 5 de marzo, cuando en la explanada de la plazuela República, Miguel Ángel Jardines, describía al animal político conocido como “Químico” Benítez, parecía que estaba haciendo el retrato de un hombre del viejo régimen que en 2018 se había puesto la máscara de Morena para arribar a la alcaldía.

“Nosotros estamos juntando firmas para que no se permita este abuso de que el Químico quiera repetir en un gobierno que él no ha sabido conducir correctamente”, afirma.