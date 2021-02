Con reforma energética no habrá apagones ni aumento en el precio de la energía: AMLO

Si no se fortalece la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se podrá garantizar el suministro, en particular en zonas de climas extremos, consideró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto (la reforma) nos dará la seguridad de que no habrá apagones, de que no va a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, que vamos a seguir apoyando a Sonora para que en épocas de mucho calor puedan contar con energía eléctrica a precios justos.

“Si no fortalecemos a la CFE , eso no se garantiza”, expuso, de acuerdo con una publicación de La Jornada.

Recordó que actualmente es muy alto el subsidio que debe entregar el gobierno a las empresas privadas.

“Aquí, aparte, hay que subsidiar. Para empezar, no pagan nada por el uso de la red eléctrica. Entonces, así no se puede”, expresó.

Por eso que bien que se aprobó la reforma ayer, dijo.

Ante las amenazas de particulares de interponer amparos, señaló que eso en su momento lo resolverá el poder judicial, tanto a nivel legal como, en su caso, el constitucional.

“Nosotros vamos a defender este asunto porque es defender la economía popular. México no es tierra de conquista, váyanse a robar a otra parte”, advirtió tal como lo hizo el pasado fin de semana.

Al inicio de su exposición agradeció mucho a los legisladores, en particular a los diputados por la reforma, “para fortalecer, así de claro, a la CFE”.

Yo sé que a algunos no les gusta, añadió, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo.

“No es lo mesmo que lo mismo, no se puede poner igual a Pemex que a Shell”, expresó.

La historia de Pemex, de la CFE nos indica que son empresas de la nación y nosotros necesitamos fortalecerlas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la Luz, de las gasolinas, del diésel, del gas.

“Se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que había en el periodo neoliberal. Para garantizar eso tenemos que fortalecer a Pemex y a la CFE, rescatarlas porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el Mercado de los energéticos a las particulares, tanto a las nacionales y extranjeras”.

Dijo que es claro que el planteamiento anterior no coincide con la política neoliberal y privatizadora de los últimos 36 años “pero ofrezco disculpa por lo que ellos puedan sentir.

“Ojalá comprendan que por encima de los intereses personales y de grupo están los del pueblo y de la nación”.