Azotan pandemia y tormenta invernal al turismo; baja la afluencia en Mazatlán

La cancelación de vuelos de Canadá a México a causa de la pandemia y luego la tormenta invernal que prohibió a los turistas salir de Estados Unidos, son factores que se sumaron a la baja afluencia de turistas extranjeros en el país.

Mazatlán no está exento, la Asociación de Turistas Rafael Buelna, que preside Fernando Tirado Díaz, tiene a sus agremiados desempeñando otras actividades para poder contar con ingresos.

“Desde la influenza (2009) para acá que se vieron las primeras restricciones, muchos guías empezaron a ver otras alternativas”, explicó.

En abril de 2020, el coronavirus obligó a las navieras a parar todos los cruceros.

Ahora en 2021 tienen la expectativa de que en abril podría llegar el crucero Disneyland, pues las reservaciones que hicieron el año pasado no han sido canceladas.

En tanto, tenían la esperanza de que la llegada de canadienses que anualmente visitan Mazatlán huyendo del frío, les ayudara a sobrellevar la temporada baja, pero no fue así.

Tirado Díaz dijo que la otra opción eran las comunidades de pescadores que de Estados Unidos llegan al puerto vía aérea solicitando el servicio de los guías, para ir a las presas del sur de Sinaloa, pero las nevadas impidieron este arribo.

“La asociación se ha hecho de mayoristas que en este caso la que ha sido más solidaria siempre es la de americanos que viajan para pescar en las presas, como la Picachos, la de El Salto y la de Comedero, son las que están cerca de Mazatlán; el americano viene y hay un movimiento por semana de unos diez a seis carros que dan el servicio”, dijo.

Certificados por la Secretaría de Turismo, la de Transportes y ahora por la de salud, Tirado Díaz reiteró que la cancelación de vuelos y las nevadas en Estados Unidos, los arruinó.

“Nos dejaron en la ruina, apenas estaban empezando a venir, ya se veía un repunte, y cancelaron las reservaciones, ya sabíamos que algo así podría pasar porque así es esto, pero no pensamos que no iban a venir definitivamente”, dijo.

Toda esta semana, no ha llegado la gente, “lunes, miércoles y mañana viernes, se esperaba gente y pues no llegó porque no pueden salir los vuelos de Estados Unidos que es donde está la mayor parte de los pescadores”, detalló.

A cuenta gotas alcanzaron a llegar algunos clientes que ya fueron vacunados y que como cada temporada alcanzaron a llegar, por lo que se prevé que conforme avance la vacunación y el mal clima ceda, el arribo de turistas extranjeros se incremente un poco, y que en abril se reactive con la llegada del primer crucero.

–Siendo realistas, ¿no tienen en mente la posible cancelación del crucero Disneyland en abril?

–No porque en algunas conversaciones que ha habido con agentes navieros, nos han dicho que en un par de meses, y esa plática la tuvimos la semana pasada, de antemano algunos cruceros ya están yendo para el lado del caribe.

Esperan que no lleguen llenos, tal vez en un 50 por ciento de su capacidad por respeto a los protocolos.

No hay cruceros en abril: Arturo Musi

La llegada del crucero Disneyland a Mazatlán no será en abril, se pospone para agosto o septiembre, informó Arturo Musi, presidente de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (Amepact).

“Ahorita todavía no nos dijo fecha, nada más lo que sí nos dijo, por lo pronto, las que tuvieran reservaciones, las pospusiéramos, entonces, no tenemos todavía fecha y así son todas las navieras por todo el mundo”, explicó.

Ante las reservaciones que les aparecen vigentes a los guías de turistas, Arturo Musi explicó que las navieras las dejan en el sistema y después se hacen los ajustes con las reprogramaciones.

“En todos lados, los vuelos internacionales se nos vinieron abajo, más que nada que en estas fecha es cuando teníamos muchísimos a todos los que huyen del frío, de Estados Unidos, eran nuestros clientes potenciales en nuestros puertos para nuestras playas, pero en este año, por un lado la pandemia, por otro lo de Canadá que era excelente, teníamos un grupo grande de canadienses, también se detuvo, no es nada alentador, esta temporada no la vamos a tener fuerte”, lamentó.

Los destinos turísticos se están manteniendo con el turismo nacional, dijo.

–El turismo carretero principalmente, o vía aérea?

-Sí, la aérea también en un porcentaje mucho menor, pero sí está llegando a Vallarta, Mazatlán, Los Cabos …está llegando mucho turismo nacional.

Agregó que es muy pronto para hacer un balance de las pérdidas que la cancelación de vuelos de Canadá y nevadas de Estados Unidos han dejado en el sector turístico toda vez que se está a la mitad de la temporada, pero en dos meses sí se podrá calcular cuánto se perdió comparado con el año anterior.