La FGR niega beneficios a Rosario Robles en su proceso penal

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó negociar con Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, un procedimiento abreviado que permitiría una reducción de su condena en el proceso penal por ejercicio indebido del servicio público o un criterio de oportunidad para que no se le acuse de otros delitos a cambio de entregar información sobre los funcionarios que participaron en la “Estafa Maestra”.

De acuerdo a información obtenida por La Jornada del Poder Judicial y que forma parte de la causa penal 314/2019 instruida contra Robles Berlanga, la FGR respondió al juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplen los requisitos de procedibilidad para negociar con la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como la defensa de la ex funcionaria lo planteara en la audiencia realizada el pasado 10 de febrero, donde ofreció declararse culpable del delito que se le imputa y aportar información que lleve a revelar y llevar a juicio a los funcionarios ligados al desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Con la negativa de la FGR a cualquier negociación, sigue firme la audiencia intermedia programada para el próximo 26 de febrero, en la cual se definirá la legalidad de las pruebas con las que se definiría una sentencia contra la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en la resolución judicial de la cual posee copia La Jornada, el juez Villar Ceballos le señala a la FGR que con su respuesta la institución incumplió con lo ordenado en la audiencia del pasado 10 de febrero, en la que fijó un periodo de cinco días para establecer los mecanismos de negociación entre la ex funcionaria y la fiscalía.

Robles está presa a solicitud del Ministerio Público federal desde agosto de 2019 por un delito que no está tipificado como grave. En caso de obtener su libertad por este delito, la FGR cuenta ya con una orden de aprehensión contra Robles Berlanga por delincuencia organizada, ilícito por el que no tendría derecho a la libertad bajo fianza.

De acuerdo con los documentos judiciales, la FGR envió el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021 elaborado “por la agente del ministerio público titular de la agencia vigésima primera investigadora, de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa que la imputada compareció ante la representación social mediante escrito, en el cual señaló su disposición para obtener una salida anticipada, pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

El impartidor de justicia alude también a los términos de su acuerdo y refiere: “se precisa a la fiscalía que en términos de lo instruido por el juez de control en la audiencia de 10 de febrero del año en curso, los cinco días que se le otorgaron son para informar la manera en que se instrumentará el acercamiento con las partes para concretar o formalizar la propuesta de procedimiento abreviado o del criterio de oportunidad, en la modalidad, fecha y lugar que determinen las partes.

De ahí que si de los registros que integran esta causa se advierte que la defensa ya le presentó un escrito en que le solicitó se designe a un funcionario con capacidad de decisión con el que se puedan llevar a cabo negociaciones y evitar triangular información, estaría pendiente de la contestación a dicho escrito, así como, en su caso, la modalidad, fecha y hora en que se realizarán dichas negociaciones, señala el acuerdo dictado ayer.

El pasado 12 de febrero, Robles Berlanga formalizó ante la FGR su petición de alcanzar un acuerdo para terminar de manera anticipada su proceso penal por el caso de la llamada Estafa Maestra. Sin embargo en una audiencia posterior se presentaron dudas sobre si ese pacto era posible, debido a reclamos de organizaciones civiles que reclamaron que el actual Gobierno federal era incapaz de romper el pacto de impunidad” con funcionarios del pasado.

La FGR detuvo a Rosario Robles en agosto de 2019 y desde entonces permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, señalada de ser la cabeza visible del caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, el cual ocurrió durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).