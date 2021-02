Tenemos un gran precandidato (del PRI), dice dirigente del PAN en Sinaloa

En Acción Nacional los registros van lentos pero garantizan la coalición Va por Sinaloa

La fecha para la inscripción de las candidaturas comunes para la elección del 6 de junio es entre el 12 y el 21 de marzo para alcaldías y diputaciones locales. Y en el Partido Acción Nacional (PAN) los nombres de quienes aparecerán en una boleta siguen sin conocerse y la convocatoria permanece dilatada.

Lea: PRI en Sinaloa: derrotados y revanchistas https://bit.ly/3jWmTTE

Los nombres de los aspirantes siguen sin cuajar. Las pláticas con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y sobre todo con el Revolucionario Institucional (PRI) continúan, y según explicó el dirigente blanquiazul, Juan Carlos Estrada Vega, aquellos puestos donde vayan en solitario, no representarán un problema para la alianza “Va por Sinaloa”.

“Nosotros estamos firmes en la coalición, tenemos un gran precandidato a gobernador que ha sido muy bien recibido por la militancia de nuestro partido, Mario se está ganando el cariño del panismo. Tenemos acuerdos en los distritos, locales, federales y en la gubernatura”, dijo.

Sin embargo la salida de un grupo de panistas el 25 de enero encabezada por Alejandro Higuera generó ruido acerca del futuro no solamente de la coalición sino del panismo en Sinaloa. Hasta el 30 de enero en el PAN se habían recibido 51 solicitudes de renuncia según el mismo partido, la mayoría de Mazatlán y de Salvador Alvarado.

Y a ese grupo se le sumó otro el jueves 11 de febrero que encabezó Loar López Delgado, ex integrante del Comité Directivo en la pasada administración del partido.

“Ya no vamos a participar con el PAN, no vamos a apoyar ni vamos a ser cómplices, porque también quedarte en el padrón es ser cómplice de lo que hoy está pasando entre el PRIAN”, dijo Loar López.

Pero la maquinaria que el partido puso en marcha con la coalición sigue tejiendo. El proyecto, según insiste el dirigente Estrada Vega, continúa. El paso a seguir son las alcaldías.

“En el tema de las alcaldías aún no hay acuerdos pero ya hay voces de distinguidos panistas y ciudadanos que levantan la mano para participar. El PAN es un partido rentable con arraigo social y de gran tradición en las boletas”, dijo.

Los nombres de candidatos por el PRI ya aparecieron y lo hicieron en los 18 municipios. Ellos declararon estar listos ya para ir en candidaturas comunes o en solitario. Sin embargo en el PAN siguen las negociaciones para buscar aliados o aliarse en los municipios.

“Seguimos trabajando en la conformación de las candidaturas comunes con la firme convicción de construir lo mejor para Sinaloa, sabemos pues que es un tema complejo, mantenemos confianza en que vamos a lograr los mejores acuerdos.

Entendemos que en algunos municipios se está dificultando sin embargo esa es la tarea de los tres partidos, buscar los mejores acuerdos, en eso estamos”, explicó.

En ese sentido la posibilidad de un eventual voto cruzado surge. Serán cuatro boletas y en algunas podrían aparecer en solitario y en dos de ellas coaligados con el PRD y el PRI.

“En donde no sea posible (la candidatura común) por el tema de la paridad o cualquier otro tema no le veo yo problema en cuanto a que se pueda dar el voto cruzado porque en la boleta, ya sea que vayamos en coalición, en candidatura común o cada partido vaya de manera independiente, la boleta va a ser la misma, van a aparecer las siglas de cada partido, el logotipo de cada partido, en el lugar que le corresponde en la boleta así que yo no le veo problema”, añade.

Sin embargo el problema que sí vislumbra Juan Carlos Estrada Vega es el tema de las campañas. Según el calendario del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), las campañas darían inicio el 4 de abril, es decir, en ocho semanas.

“El problema sería al momento de hacer las campañas porque ahí sí se complicarían un poco, más allá de eso, no,” revela Estrada Vega.

Un panorama hipotético podría ser que, en algún municipio en donde el PAN vaya en solitario por la presidencia municipal, acuda su candidato a la gubernatura, Mario Zamora, el cual a su vez apoyaría a de su partido, el PRI. La calendarización del evento, los horarios y toda la logística podría ser un poco más complicada de lo normal.

Y la militancia podrá saber cómo cruzar una boleta de ese tipo. Por ello se espera que en los municipios más grandes del estado (Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán) vayan en candidaturas comunes y evitar que Morena los retenga luego de haberse llevado el “carro completo” en 2017.

Por otra parte, el PRD fijó el 27 de febrero como fecha para el registro de sus candidaturas, según comunicó el delegado nacional en Sinaloa, Marco Aurelio Vázquez, quien reveló además que en Concordia irían con candidato propio con Juan Isidro Paredes Brito.

Añadió que en Ahome, El Fuerte y Angostura estarían buscando encabezar la fórmula ante una eventual candidatura común y esto acota aún más las negociaciones con el PAN y el PRI, este último dictando condiciones.

Y en el PAN, al corte, las únicas designaciones emanadas del partido son las de los distritos federales 01 y 02 que les correspondieron según el convenio de coalición. Las plurinominales y el resto de candidaturas seguirán esperando a que el Comité Directivo emita la convocatoria, que según fuentes del partido, sería en esta semana en que se publique.

Mientras tanto los nombres siguen esperando para poderse inscribir. Y las mujeres. Las negociaciones y el estira y afloja, continúan… pero también la desbandada.