Pide AMLO a gobernadores y alcaldes garanticen el voto libre y limpio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviará una carta a los gobernadores y presidentes municipales para pedirles que no intervengan en las elecciones de este año y garanticen “el voto libre y limpio”.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario señaló que en el gobierno que preside no habrá intervención en los comicios, como ocurría antes.

“No voy a intervenir porque no me corresponde, voy incluso a enviar una carta a los gobernadores y a presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio”, dijo.

“Elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido, que no haya fraudes electorales, que dejemos atrás todas esas prácticas de defraudación electoral: la compra del voto, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el ‘carrusel’, el que votaban los finados, el que había más votos que ciudadanos, la falsificación de las actas, el ‘embarazo’ de las urnas. Todo eso que se termine, que el gobierno no intervenga”.

Añadió que los gobiernos han intervenido en los proceso electorales desde el “Porfiriato” porque no había democracia.

“Él (Porfirio Díaz) mandaba las listas de los que quería que salieran de diputados y salían todos, tenía palomas mensajeras y él decidió la fórmula, que luego le atribuyen a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, fue de Porfirio: que los gobernadores, diputados federales, senadores, eran del presidente, y los presidentes municipales y los diputados locales, de los gobernadores; eso se mantuvo, bueno, hasta hace muy poco tiempo”, añadió.

“Entonces, ya se acaba eso, vamos a hacer honor al Apóstol de la Democracia Francisco I. Madero, porque esa es una asignatura pendiente. El único presidente que tenía realmente un compromiso sincero en favor de la libertad y de la democracia, el único, y él se enteraba de quién ganaba por los periódicos, a diferencia de Porfirio, que él mandaba las listas. Entonces, vamos a que haya democracia y por eso no vamos nosotros a intervenir sobre los candidatos y los partidos, que los ciudadanos decidan libremente”.