La UAS dispensará el examen Ceneval para ingresar a bachillerato y admitirá a todos los aspirantes

La Universidad Autónoma de Sinaloa no aplicará el examen Ceneval de admisión en el nivel medio superior para el próximo ciclo escolar, y admitirá a todos los aspirantes.

El Consejo Universitario avaló las medidas que también estuvieron vigentes en el ciclo anterior pasado, debido a la pandemia de COVID-19.

“Un examen presencial en estas condiciones no podemos realizarlo, no hay condiciones, ni para el nivel medio superior ni superior (…) la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha distinguido por tener en los últimos años el cien por ciento de cobertura, la propuesta es que no se realice el CENEVAL, que sobre la marcha, cuando haya condiciones podamos realizar un examen diagnóstico y que este examen nos permita ubicar en qué situación están, cuál ha sido su evolución y detectar cuáles son las áreas de oportunidad de nuestros alumnos del nivel medio superior”, señaló el rector Juan Eulogio Guerra Liera durante la sesión virtual del Consejo.

Luego de la votación por parte de los consejeros avalando la propuesta, el Rector reiteró “no hay examen CENEVAL ni presencial, ni virtual, para el nivel medio superior (…) y además de nuevo asumimos el ingreso del 100 por ciento del nivel medio superior en cada una de nuestras ofertas educativas de este nivel”.

De igual forma el Consejo en pleno aprobó modificar la fecha del examen de ingreso al nivel superior, la cual originalmente era el sábado 22 de mayo y ahora será el jueves 20 y viernes 21 de mayo y se realizará en la Modalidad en línea “Desde casa”.

El Rector expuso que para el nuevo Ciclo Escolar 2021-2022 la Universidad liberará 77 mil 860 fichas, de ellas 33 mil 75 para nivel bachillerato y 44 mil 785 para el nivel licenciatura, lo que representa un 5 por ciento más de fichas que el ciclo anterior.

En esta sesión el Rector informó a los consejeros del Proceso de Admisión 2021-2022, de la emisión de la convocatoria correspondiente, de los resultados del Grupo A de Medicina, así como del Curso de Preparación para el EXANI II en el área de la salud que está ofreciendo la Universidad.

Así mismo, detalló que la institución mantendrá la reducción de cuotas hasta en un 50 por ciento llegado el momento de inscripción, como una forma de apoyo a la economía de las familias sinaloenses.

Entre los temas expuestos por el Rector, en el punto de Asuntos Institucionales informó de las acciones que mantiene la Universidad en el marco de la pandemia como son los 30 ultracongeladores que puso a disposición de las autoridades para el resguardo de la vacuna contra COVID-19, los 2 mil 641 brigadistas universitarios que son voluntarios para aplicar la vacuna, los ocho espacios universitarios propuestos como centros de vacunación, así como de los insumos que se han seguido entregando a la comunidad universitaria, también les detalló la intensa gestión para el cierre de 2020 y cómo se logró el pago de las dos quincenas del mes de enero de 2021.

El Rector también comunicó de los logros académicos y deportivos que la institución ha obtenido a través de sus alumnos y docentes, como son las medallas de oro, plata y bronce en las olimpiadas nacionales de Química, Biología, Física y Matemáticas; la acreditación de cuatro programas educativos, el ingreso de otros cuatro al PNPC de CONACyT y el refrendo de 13 programas más en este padrón de calidad.

“Estos logros del nivel medio y superior implican un gran trabajo de los docentes, estudiantes, personal administrativo y esto nos permite refrendar la calidad de la educación y de los servicios y mantener a la institución como una de las mejores del país”, dijo.

Igualmente informó del nombramiento de nuevos funcionarios en las áreas de Secretaría General, Sueldos y Salarios y el Programa del Mejoramiento del Profesorado y que del 8 al 12 de febrero se llevará a cabo la Auditoría Externa de Renovación al Sistema de Gestión Ambiental, además reconoció a las áreas de Editorial UAS y Bienestar Universitario por el destacado desempeño de sus múltiples actividades virtuales en esta pandemia.

Otro acuerdo de los consejeros fue otorgar el Grado Doctorado Honoris Causa al maestro universitario y reconocido escritor Élmer Mendoza, distinción que se realizará de manera virtual.

En el punto de Asuntos Académicos se aprobó la reedición de la Especialidad en Endodoncia; de la Maestría en Ciencias Económicas y Sociales; y del Doctorado en Ciencias de la Nutrición; y se dio el nombramiento de los nuevos responsables de las comisiones de Asuntos Académicos, Comisión de Honor y Justicia y de Validación de Estudios y Becas de este Consejo Universitario, mientras que en Asuntos Generales se aprobó al doctor Alfredo Rubio Figueroa como encargado de la dirección de la Facultad de Medicina por un periodo máximo al que se convocó 2021-2022.