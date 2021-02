Otra desbandada en el PAN, ahora renuncian 109 militantes en Mazatlán

A dos semanas de haber renunciado el exalcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, junto con un contingente de panistas en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ahora hay desbandada en Mazatlán.

Eran las 12:00 horas, cuando se presentó en las instalaciones del blanquiazul de Mazatlán, Loar López Delgado, acompañado Alfonso Reséndiz Memije, con una lista de militantes que renuncian al partido, inconformes con la alianza PRI-PAN-PRD.

“Ya no vamos a participar con el PAN, no vamos a apoyar ni vamos a ser cómplices, porque también quedarte en el padrón es ser cómplice de lo ho que hoy está pasando entre el PRIAN”, dijo Loar Delgado.

Al ser cuestionado si se integrarían al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para continuar en política, López Delgado respondió que no, pero que sí continuarán participando en política y haciendo ciudadanía.

Argumentó que la dirigencia estatal del PAN se convirtieron en “gerentes y matraqueros” del PRI, y por dignidad los 109 militantes renunciaban al partido.

La lista con los nombres de los 109 panistas fueron presentados este jueves ante Comité Directivo Municipal del PAN, de acuerdo con la declaración de Loar López, ex regidor y ex secretario del PAN estatal, se trata de militantes activos con sus derechos a salvo que no están de acuerdo con la alianza que el blanquiazul hizo con el PRI.

“Hoy llevé al Comité Directivo Municipal del PAN 109 renuncias de militantes activos, inscritos en el Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, todos con sus derechos a salvo, todos militantes del partido que han sido ex regidores, ex dirigentes, ex funcionarios, y lo más importante de todo, que han sido panistas de pie, panistas que han trabajado desde las casillas, representantes del partido, ante los organismos electorales y todos deciden renunciar a su militancia porque no están de acuerdo en la alianza PRIAN”, aseguró.

Los ex panistas no están conformes en esta alianza aberrante en la que el PAN se convirtió en la “chacha” del PRI, señaló, en la que únicamente le están dando las migajas y en las que están violando completamente en el dicho y en el hecho, todos los valores de Acción Nacional.

Loar López aseguró que esta renuncia no implica que se vayan a mantener al margen de la política, y que esta acción no corresponde a ningún movimiento político en contra del partido.

La gente decide abandonar el partido después de 20, 30, 25 años de militancia, agregó.

“Nosotros hemos presentado arriba de 250 renuncias de militantes mazatlecos, que han sido funcionarios, militantes, de todo”, dijo.

En la última asamblea que hubo en el PAN de Mazatlán “donde se eligió al actual gerente municipal, llegaron 800 militantes, de esos, sácale que ya nos fuimos arriba de 250; arriba del 30 por ciento del padrón activo ya no va a estar, y sácale cuantos miembros son por familia, yo te puedo asegurar que casi la mitad de ese padrón de este partido no va a participar con él, y van a batallar, porque ya lo están haciendo para conseguir representantes generales, y representantes de casillas”.

La renuncia se presentó con documentación, aclaró, “no nada más nos fuimos, presentamos con documentos que ya no estamos más en este partido”.

-¿Se van a ir a apoyar a otro partido?

-No puedo hablar por todos los que han solicitado su renuncia, no puedo decir que todos iremos hacia el mismo lugar, lo que sí te puedo asegurar es que todos participaremos en política, todos estaremos inmersos en en esta elección del 2021.