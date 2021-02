Discrepan en el Senado por manejo de la pandemia Morena y oposición

La insistencia de senadores del PRI, PAN y MC de que renuncie de inmediato el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien la panista Alejandra Reynoso llamó “doctor muerte”, fue motivo por el que se confrontaron en el Senado con sus homólogos de Morena, toda vez que consideran que el manejo de la pandemia del COVID-19 no es el adecuado.

A quien se le debe llamar “doctor muerte” es a Felipe Calderón, ya que durante su sexenio y sin la pandemia del COVID-19 provocó miles de muertes, ejecuciones y desapariciones de personas, respondió la senadora de Morena, Lucía Trasviña, en la primera sesión a distancia del periodo ordinario que recién inició.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, aunque se había programado sólo la intervención de cada bancada para algún tema político, el llamado bloque opositor aprovechó para insistir en la renuncia de López-Gatell.

La panista Reynoso, el priísta Manuel Añorve y Verónica Delgadillo, de MC, coincidieron en sus críticas y cuestionamientos al Programa de Vacunación y en general a la forma como se enfrenta la pandemia. “México es el país con la mayor letalidad en el mundo y el tercer lugar por muertes de coronavirus, son 400 mil personas fallecidas, aseguró ésta última.

Los Morenistas defendieron la actuación de López-Gatell y del gobierno federal y exigieron a PAN, PRI y MC no acudir a la necropolítica, la politiquería y dejar de usar la pandemia para “sacar raja política” en el proceso electoral de junio.

El senador Añorve reiteró el llamado a que se transparente el proceso de vacunación, sostuvo que no se va cumplir la meta y la panista Reynoso reprochó a López-Gatell no escuchar a ex secretarios de salud el año pasado e ignorar ahora la opinión de ex secretarios de salud y ahora de 400 líderes de opinión, que piden

La senadora Malú Micher sostuvo que el gobierno federal está haciendo las cosas bien. “Nos sentimos orgullosos” , expuso y le pidió a la oposición respetar a las personas fallecidas por Covid-19. No hagan más necropolítica, los conminó.

Desmintió las cifras de Delgadillo, México no ocupa el tercer lugar en muertes por ese virus, dijo y son 176 mil no 400 mil los fallecidos por el virus. Aclaró que la escasez de vacunas es a nivel mundial y México ha hecho su mejor esfuerzo por obtenera.

Aclaró también que López Gatell no es el único que guía la política de Salud. Están el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y la subsecretaria Martha Delgado, quien “no se ha bajado de los aviones,” y recorre el mundo para traer las vacunas, mientras “ ustedes aquí, haciendo mofa y encerraditos en sus casitas”.

A su vez, la senadora Antares Vázquez, hizo notar que la responsabilidad criminal es de “los exsecretarios de Salud y los intelectuales orgánicos que antes callaron como momias cuando se estaba devastando el sistema de salud” e aquellos que dejaron 300 hospitales sin terminar, que se robaron el presupuesto de los medicamentos.

“Hay, por supuesto, responsabilidad criminal a cargo de una oposición moralmente derrotada, que han sido unos agoreros de la tragedia, que se la han pasado nada más golpeteando para sacar raja política de la pandemia, son tan bajos, tan mezquinos que se dedican a tratar de lucrar con un fenómeno inédito para humanidad, que por cierto no afecta nada más a nuestro país, sino al mundo entero” , recalcó.

Durante la sesión se presentaron 36 puntos de acuerdo en torno al COVID-19, con peticiones de citar a comparecer al secretario de Salud y a López-Gatell, pero también de incluir a diversos sectores en la vacunación, entre ellos al personal de funerarias o de centros turísticos, esto último propuesto por la senadora de Morena por Quintana Roo, Freyda Maribel Villegas Canché.