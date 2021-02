Alerta Jumapam presencia de defraudadores que cobran a cambio de trámites

A través de redes sociales, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, (Jumapam) fue alertada sobre una persona que se hace pasar por trabajador de este organismo, visita domicilios y pide una cuota de 600 pesos para hacer trámites, lo cual es un fraude, pues la Junta no tiene cobradores o gestores que hagan trámites a domicilio.

De acuerdo a un comunicado emitido por la paramunicipal, el caso se reportó en la Colonia Benito Juárez.

El Gerente General de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, expresó su preocupación por este tipo de fraude, porque no solo afecta el nombre del organismo, sino porque atenta contra la economía de familias mazatlecas que están en una situación difícil.

“Estamos pidiéndole a toda la ciudadanía que nos hagan el favor de poder dar con las personas que están utilizando el nombre de Jumapam, ya que andan timando a la gente, con una camisa y una moto con logos de la institución”, exhortó.

Núñez Gutiérrez reiteró que no hace trámites a domicilio y pide no caer en el engaño de persona alguna que solicite dinero para realizar trámites, si esto sucede es importante que se tomen los datos del individuo y del vehículo, y, de ser posible, fotografías del vehículo, y se haga llegar a Jumapam a través de redes sociales o sea reportarlo a la línea de atención a usuarios Aquatel 073.

“Jumapam no tiene cobradores, no tiene a nadie, a nadie en lo absoluto que vaya a domicilio a hacer trámites, todos los trámites son en las oficinas, pero les pedimos la colaboración, a quien tenga un teléfono, les tome una foto para poder denunciarlo”, añadió.

Entre los trámites que se ofrecen de forma fraudulenta se encuentra la regularización de adeudos, descuentos en multas y cambios de medidor, los cuales sólo se hacen de forma personal por el titular del contrato en las oficinas y módulos de atención.