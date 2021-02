Muere uno de los sicarios que participó en balacera en Zapopan

Uno de los sicarios que participó en la balacera de este lunes en Zapopan, Jalisco, fue abandonado a las puertas de un hospital, donde fue atendido pero falleció.

El fiscal General de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el sujeto es el mismo que aparece en un video de la balacera. En la grabación se observa cuando tres sujetos suben a un individuo inconsciente a la parte trasera de una camioneta.

Solís Gómez añadió que durante el hecho, si fue secuestrado uno de los comensales que se encontraba dentro del restaurante Los Otates.

En videoconferencia de prensa, el funcionario señaló que los videos del incidente dejan ver cómo una persona es introducida por la fuerza al interior de una camioneta azul, por lo que ya trabajan para conocer su identidad y dar con el paradero.

“No tenemos la identidad de la persona, no se ha presentado ninguna denuncia, esto no es obstáculo, estamos procediendo con la investigación correspondiente, pero no se tiene en este momento la identidad de la persona que pudieran haberse llevado”, dijo.

Explicó que el enfrentamiento fue entre 10 y 15 civiles armados, quienes intercambiaron disparos con personas que se encontraban en el interior del negocio también armadas.

“De entrada es una persona, dado que había dos mesas, en una se encontraban tres individuos, en la otra había entre dos y tres también, al parecer venían juntos, pero estaban compartiendo diferente mesa”, explicó.

Destacó que al momento de los hechos, un elemento de la policía de Zapopan, el cual estaba en su día de descanso, se encontraba consumiendo en el lugar, pero al percatarse de las detonaciones utilizó su arma de cargo para repeler la agresión.

Como consecuencia, el policía resultó lesionado por arma de fuego, al igual que dos meseros del restaurante, los cuales fueron trasladados a diferentes centros de salud para ser atendidos; ninguno de ellos con heridas de gravedad.

El fiscal señaló que en la agresión participaron una camioneta blanca, un vehículo Honda, un automóvil Spark y un Volkswagen Amarok. Además que en el lugar fueron contabilizados más de 100 casquillos de diferente calibre.