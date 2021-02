Se reencuentran Quirino y ‘Malova’ en la Serie del Caribe

El ex gobernador Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel se reencontraron nuevamente, ahora en la inauguración de la Serie del Caribe celebrada ayer domingo en Mazatlán.

Lea: Quitan delito a ex funcionarios de Finanzas por solicitud de Fiscalía https://bit.ly/3j9p9Gx

Malova y el actual gobernador, quienes también han sido vistos jugando golf, coincidieron en el palco de la directiva del estadio Teodoro Mariscal, que pertenece a un hijo del ex gobernador Antonio Toledo Corro.

De acuerdo a fuentes oficiales, en el palco se encontraba todo el comité organizador de la Serie del Caribe, los directivos de la Liga Mexicana del Pacífico, invitados de otros países, Quirino, su esposa, funcionarios estatales, así como Malova y su esposa. ¿Quién invitó al ex gobernador?, no se sabe.

Durante el partido inaugural entre Los Tomateros de Culiacán y Caimanes de Colombia, el cual ganó el equipo local 10-2, Quirino y Mario fueron vistos platicando amenamente y disfrutando del partido, ajenos a los procesos legales que el primero inició contra los hombres fuertes de Malova desde el comienzo de su gobierno, cuando prometió que “no habría impunidad ni corrupción”, pero que a unos meses de que concluya su mandato, parece que terminará exonerando a todos.

El reencuentro de Mario y Quirino en Mazatlán se dio apenas unos días después de que el ex secretario de Finanzas del primero, Armando Villarreal, fuera exculpado de dos de los tres delitos por los que fue acusado durante la actual administración.

Las Vicefiscalías Anticorrupción y General del Estado solicitaron que se sobreseyera el delito de desvío de 263 millones de pesos, que pesaba sobre Villarreal, aún cuando quedó sin comprobar la ruta de ese dinero. Luego la Fiscalía pidió retirarle también el cargo por el delito de desempeño irregular de la función pública, por lo que el ex funcionario sólo será juzgado por ejercicio indebido del servicio público.

Al salir del Centro de Justicia Penal de Culiacán, Villarreal Ibarra, dijo que la observación que derivó en la denuncia se solventó y se acreditó que el dinero se usó para parar sueldos, aguinaldos, subsidio a la UAS y proveedores del gobierno. “Nos sentimos todos muy contentos porque todo se está alineando a que las cosas realmente salgan resueltas como debe de ser, no estamos pidiendo nada fuera de la Ley, no hicimos cosas que ameriten estar en juicio penal”, expresó.

Otro hombre de Malova “perseguido” por el gobierno de Quirino fue Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud, quien falleció recientemente de COVID-19. A él lo acusaron de ejercicio indebido y desempeño irregular de la función pública por asignar sin licitación un contrato por 14 millones de pesos por servicios de imagenología. Pero Echeverría obtuvo una suspensión condicional del proceso y pagó 7 millones de pesos por reparación del daño, con lo que evitó el juicio oral y cerró el proceso penal.

Junto a ellos otro puñado de ex funcionarios subalternos de Villarreal y Echeverría fueron prácticamente absueltos de los mismos delitos.

Otro ex empleado malovista, Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, fue acusado también por las fiscalías estatales de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por pagar 8 millones de pesos por dos campañas publicitarias que no se hicieron. Por el delito de peculado fue absuelto y por el de desempeño irregular de la función pública sentenciado a 13 años de prisión pero después un Tribunal redujo la condena a 8 años.

Quirino también perdonó a otros ex malovistas de la Secretaría de Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, Armando Trujillo Sicairos y José Luis Ulloa Miranda, involucrados en el escándalo del tiburonario de Mazatlán, que colapsó apenas unos días después de haber sido inaugurado.

Lea: Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa acusa y luego recula https://bit.ly/3ajO3zo

Los tres fueron acusados de desempeño irregular y ejercicio indebido por presuntamente realizar licitaciones a modo para la construcción del tiburonario. La Fiscalía sostuvo la acusación por dos delitos, pero en septiembre pasado los imputados obtuvieron una suspensión con la que evitaron el juicio al pagar 717 mil pesos para la compra de cámaras para monitorear pingüinos.

Y mientras en tribunales Quirino acusaba a los hombres de Malova, afuera ambos se reunían. Y en Los Mochis hasta jugaron golf en septiembre del año pasado. Y en este segundo encuentro, ahora en Mazatlán, se da en medio del inicio de las campañas electorales, donde Gerardo Vargas, el segundo hombre en la administración malovista, pretende lograr la candidatura por la Alcaldía de Culiacán por Morena, luego que el partido lo bateara en sus aspiraciones por la gubernatura.