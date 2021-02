Analiza Segob regular redes sociales

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que instruyó a la Unidad de Normatividad de Medios para que hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular las redes sociales.

“Tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios (…) para avanzar en la… Cuando menos en algún tipo de reflexión y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo regulación”, expuso Sánchez Cordero.

Durante la conferencia matutina, la secretaria fue cuestionada respecto a que si veía viable esta posibilidad, consideró que “siempre regular es importante; yo creo que, primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones”.

Las restricciones, agregó, son cuando afectas a terceros y la paz social.

“Hay algún contexto en donde tú tienes que ver y ponderar siempre, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la movilidad de algunas personas; es decir, siempre -y eso es lo que hace un tribunal constitucional- siempre pondera derechos, siempre pondera derechos para resolver un conflicto y siempre establece cuál derecho en un cierto caso, en un cierto momento debería privilegiarse sobre otro tipo de derechos. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días”.

Un avance significativo en la revisión del derecho comparado pudiera ser muy importante para tomar alguna decisión, agregó, pero sin duda alguna, “sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal y también ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales, la respuesta es: sí”.