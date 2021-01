Embajada de Rusia en México rechaza críticas sobre la vacuna Sputnik V

La Embajada de Rusia en México rechazó que la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 sea de “mala calidad”, pues el centro moscovita es una institución “líder en su esfera a nivel mundial” y ha desarrollado “con éxito” dos vacunas contra Ebola, que utilizan el mismo método que Sputnik V.

Afirmó además que aparte de México, Bielorrusia, Venezuela y Argentina, otros nueve países apostaron por Sputnik V, entre ellos los Emiratos Árabes y Hungría, y añadió que “hasta el momento, más de 50 naciones ya han asegurado mil 200 millones de dosis de la vacuna”.

Lo anterior luego que en diversos medios se difundiera que dicha vacuna no es segura, especialmente para personas con enfermedades crónicas, y que presuntamente las autoridades sanitarias internacionales no han dado su opinión sobre el producto por falta de evidencias científicas, y que aún no se publican los datos sobre la fase 3.

La dependencia pidió a sus seguidores que ayuden a “difundir la información veraz sobre la vacuna rusa”, de la que México adquirió 24 millones de dosis.

Después que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pactó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la adquisición de 24 millones de dosis de Sputnik V para ampliar la campaña de vacunación contra el covid-19, se han elevado voces críticas que denunciaron que las autoridades sanitarias internacionales no han dado su opinión sobre el producto por falta de evidencias científicas, y que aún no se publican los datos sobre la fase 3.

Tras resaltar que “no conocemos tal organismo como ‘Comunidad Científica Internacional’”, la Embajada recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó Sputnik V entre las 10 principales vacunas candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos –subrayó que los resultados de la fase 3 están “próximos a ser publicados”– y al “inicio de la producción en masa”.