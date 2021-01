Reforzarán apoyo vial alrededor del estadio ‘Teodoro Mariscal’ durante la Serie del Caribe

La Subdirección de Tránsito Municipal reforzará la vigilancia y apoyo para los conductores en la zona colindante del estadio de beisbol Teodoro Mariscal, con motivo de la Serie del Caribe que se realizará en esta ciudad a partir del próximo domingo.

A través de un comunicado, el comandante de Tránsito, Jesús Antonio Estrada Díaz, recordó que este jueves inicia el operativo general en donde participan corporaciones de los tres niveles de gobierno y grupos de auxilio.

“En la serie del Caribe no se descuida la vigilancia. Es mayormente ahí en el estadio; todo alrededor va haber vigilancia, pero no se descuidan las avenidas grandes, los semáforos, el tráfico no se descuida. Igual el traslado de los equipos participantes también corre por cuenta de Tránsito”, indicó.

El Subdirector de Tránsito Municipal refirió que el Programa de Alcoholemia, para reducir la incidencia de accidentes por consumo de bebidas embriagantes seguirá aplicándose los días viernes y sábado.

Agregó que además de la presencia en el estadio, los agentes continuarán atendiendo los llamados de la ciudadanía en el caso de unidades mal estacionadas y que afecten a terceras personas, como se dio el apoyo en las primeras horas de este miércoles, cuando fue retirado un camión urbano que en reiteradas ocasiones reportaron los vecinos del Hogar del Pescador.