Presume secretario de Innovación su trabajo durante la pandemia ante diputados

Mientras su homóloga de Transparencia y Rendición de Cuentas fue duramente cuestionada por los diputados, el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, no fue criticado y pudo resaltar su trabajo desarrollado durante la pandemia.

A Gálvez Cázares le tocó compartir el tiempo de la comparecencia con la secretaria Yan Rubio, pero no los cuestionamientos de opacidad del gobierno estatal.

Gálvez Cázarez destacó en la reunión virtual que el trabajo de su secretaría se incrementó sustancialmente con la pandemia del COVID-19, sobre todo para apoyar a las áreas de salud y educación.

Detalló que en trámites en línea hubo un crecimiento del 64.58 por ciento, en envíos a domicilio, un 31.75 por ciento y citas en línea el aumento fue del 880 por ciento.

Indicó que para atender de COVID-19 el Call Center cuenta con 349 trabajadores en las cuatro ciudades más grandes de Sinaloa, con la participación de 85 doctores y 33 especialistas, que han atendido a 35 mil ciudadanos.

El funcionario detalló que mediante la plataforma “Documento Digital” que cuenta con 14 mil 795 usuarios, ya se pueden realizar ocho trámites en línea como acceder a actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, CURP, licencia de conducir, carta de no antecedentes penales y tarjeta de circulación.

En su participación, el diputado del PRI, Jesús Armando Ramírez, manifestó que uno de los principales logros que tiene el gobierno de Sinaloa en materia de innovación son las acciones de digitalización y de incorporación de tecnología al mejoramiento de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Destacó la implementación de la llamada Ventanilla Universal para eliminar la proliferación de los llamados “coyotes” en la realización de los trámites.