Revientan casos rezagados estadística de COVID-19 en Sinaloa; son más de mil 400 y 69 fallecimientos

La estadística de la Secretaría de Salud tuvo un nuevo rezago y este día se reportan en plataforma mil 417 casos y 69 decesos por COVID-19.

Con la más reciente actualización Sinaloa alcanza 29 mil 810 casos así como 4 mil 529 muertes por el virus.

El incremento sigue sostenido ya que según el reporte oficial 108 contagios y 15 muertes corresponden presuntamente a las últimas 24 horas.

El rezago acumula 666 nuevos casos para Culiacán, 172 para Guasave, 148 para Mazatlán y 111 en Ahome, ciudades que acumulan más del 70 por ciento de los casos.

Desde julio no había un incremento en nuevos contagios reportados (rezagados) así como en casos activos que subió de 920 a mil 064 en las últimas 24 horas, cifra más alta desde el 19 de julio.

Los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre así como 1 de enero no hubo reporte por parte de la Secretaría aunque los casos rezagados corresponden no solamente a esos días sino a rezagos de dos meses.

Sinaloa con tendencia “ascendente moderada”: Efrén Encinas

Este sábado, el reporte de casos COVID-19 fue dado a conocer junto con un comunicado en el que el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres informa que, como parte del panorama epidemiológico que se ha presentado en los últimos días a nivel nacional, de actualizaciones en las bases de datos que contienen los históricos de casos, Sinaloa registró en plataforma este sábado 1 mil 417 casos que estaban rezagados, de los cuales el 85 por ciento ya están dados de alta por ser pruebas positivas de los últimos 2 meses.

“El Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, afirmó que de acuerdo a la actualización de los datos plasmados en la plataforma SISVER, las personas con resultado positivo a COVID-19 han llegado a los 29 mil 810 casos históricos; si bien este aumento es notorio, la mayoría de los mismos son casos viejos, es decir, en base a la actualización correspondiente a los últimos dos meses”, precisó.

En el caso de las defunciones sucedió algo similar, dice el comunicado, “se actualizó la plataforma con pacientes que perdieron la vida en el transcurso del 2020 y que no habían sido dictaminadas, aumentando el numero en 69 casos”.