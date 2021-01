Mario Zamora se registra como candidato en el PRD

Mario Zamora Gastélum se registró en el PRD como precandidato a la gubernatura por la coalición Va por Sinaloa.

Por la mañana el senador priísta se registró en el PRI y más tarde en el PAN.

A la sede estatal del PRD llegó acompañado del coordinador del grupo parlamentario del partido en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinoza, y por la senadora del PRI, Nubia Mayorga Delgado.

Zamora Gastélum señaló que tiene el termómetro de las necesidades de los sinaloenses y una vez que llegue a la gubernatura luchará en la defensa de los productores agrícolas, de los ganaderos y pescadores a quienes el actual gobierno federal ha abandonado.

El precandidato dijo que hará suyas las causas de los jóvenes, de las mujeres, de los empresarios y de todos los sinaloenses y que desde el gobierno luchará para que a la entidad le lleguen los recursos de la federación que le corresponden.

“Si no salimos, si no luchamos, si no conquistamos lo que ya tenemos, ponemos en riesgo nuestro presente y nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos”, indicó.

El senador Miguel Angel Mancera dijo que el PRD pone toda su confianza en Mario porque es un hombre comprometido y profesional.

Aseguró que hay quienes ya se pusieron nerviosos al enterarse que él será el candidato de la alianza.

“Mario es un senador, un hombre profesional, doy testimonio que en cada una de sus intervenciones en el Senado ha dejado siempre por delante a la gente de Sinaloa, siempre ha visto por su gente”, indicó.