Abusiva actitud del alcalde de Escuinapa al vacunarse contra COVID-19: PAN

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) criticó al alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave el haberse aplicado la vacuna contra el COVID-19 y lanzó un llamado a los partidos tanto locales como estatales a hacer campañas seguras y evitar aglomeraciones.

Juan Carlos Vega Estrada, dirigente en Sinaloa del PAN, tildó de abusiva la actitud de Emmet Soto e hizo un llamado a que reconozca su error al haberse vacunado antes de tiempo a través de presuntas influencias.

“Que no salga a decir mentiras, él comenta que es médico internista, que no dudo que lo sea y que él está en la primera línea de batalla no… posiblemente de repente va y el pueblo de Escuinapa dice lo mismo, que él no está ahí y yo le exijo que no diga mentiras, que reconozca su error y que acepte las consecuencias de los mismos, espero que solo haya sido él y no más miembros de su familia”, dijo.

Por otra parte, Estrada Vega hizo un llamado a partidos y candidatos independientes a realizar precampañas y campañas seguras ante el incremento de casos de COVID-19.

“Desde el PAN hacemos un llamado solidario a todos los partidos, para no romper las medidas de distanciamiento social, muchas veces con el afán de mostrar fortaleza los partidos podemos caer en esos errores, de romper las medidas de distanciamiento social y en lugar de contribuir a que la contingencia se frene un poco, la incrementamos y eso es una acción irresponsable… hay que hacer todo lo posible por tener procesos seguros”, dijo.

En ese sentido Juan Carlos Estrada hizo un llamado al Órgano Electoral para que revise y en su caso suspenda a cualquier candidato que realice un acto masivo que atente a la salud de la ciudadanía.