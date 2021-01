Proponen de nuevo reformas para hacer posible matrimonio del mismo sexo en Sinaloa

El Pleno del Congreso del Estado dio la primera lectura a una nueva iniciativa que busca legalizar el matrimonio del mismo sexo, al reformar el Código Familiar del Estado de Sinaloa.

La propuesta fue presentada por la diputada postulada por el PES, Karla Montero Alatorre, y los activistas de la comunidad LGBT en Sinaloa, Almendra Ernestina Negrete Sánchez y Santiago Ventura Cárdenas.

En la exposición de motivos, señalaron en la iniciativa que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Citaron además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial constitucional desde el 2015, en el que se señala que existe una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre ellos los fiscales, los de por causa de muerte de uno de los cónyuges, propiedad, la toma subrogada de decisiones, los migratorios para los cónyuges extranjeros, entre otros.

Los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a los heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fuera ciudadanos de “segunda clase”, señalan el documento.

Con la reforma propuesta al Código Familiar, el artículo 40 definiría al matrimonio como una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en los que ambos se procuran respeto y ayuda mutua.

Establece también que en el artículo 165, quedaría definido como la unión de dos personas sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida en común de manera notoria y permanente y durante dos años continuos o más.

En el Código Familiar vigente se define en ambos casos la unión entre un hombre y una mujer.

Durante la presente Legislatura, una propuesta similar fue llevada al Pleno del Congreso del Estado pero no se alcanzó la mayoría de los votos a favor. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una iniciativa o propuesta puede llevarse al pleno para su votación, de nueva cuenta, siempre y cuando no sea durante el mismo periodo ordinario.