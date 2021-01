En riesgo 45 mil hectáreas de maíz por falta de agua

Una superficie de 45 mil hectáreas están en riesgo a causa de la falta de agua que desde octubre no llega a los cultivos de maíz.

Productores agrícolas del distrito de riego 010, de los tres módulos de riego que deben recibir riego del Canal Rosales, enfrentan el problema para recibir el agua, y solo se les dice que se trata de fallas en el mecanismo.

Sin que a la fecha se haya resuelto ninguna, primero se les informó que se trata de una válvula, luego una compuerta y ahora el argumento es que una turbina en mal estado no han permitido que los cultivos se rieguen a tiempo.

Desde finales del mes de octubre iniciaron las siembras de maíz y no hay superficie regada, situación que preocupa a los productores toda vez que está en etapa de soltar espiga y no han sido regadas, y no tienen la certeza de cuando se hará.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) José Luis Montalvo Espinoza, y el jefe de distrito 010, son señalados de mentir y actuar con irresponsabilidad, ya que desde el punto de vista de los productores, no les importa resolver los problemas de la presa Sanalona.

“Muchos de los cultivos se están secando por falta de agua y no vemos para cuando se pueda resolver el problema”, lamentaron.