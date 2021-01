Asegura Rocha que no tiene nada qué dar ni qué pedir al reunirse con el ‘Químico’

Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, se reunió esta mañana con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en un restaurante ubicado en el Paseo Olas Altas del puerto de Mazatlán, de acuerdo a información del portal electrónico, Sinaloa en Línea (SEL).

Recorrió el Senador 212 kilómetros desde Culiacán a Mazatlán, para refrendarle su “amistad” al alcalde Químico Benítez.

Un día antes, el Químico Benítez había recorrido el doble del kilometraje hasta Los Mochis, entre otros municipios del norte del estado, para denunciar que Morena se estaba llenando de “oportunistas” que se estaban quedando con las candidaturas que le pertenecían a los morenistas.

Cuando el reportero aborda al candidato a la gubernatura, Rocha Moya, responde: “No, estamos platicando de amigos, venimos a refrendar nuestra amistad…”

-Le está pidiendo…

-No, nada se está pidiendo nada, no tenemos que dar ni qué pedir; no estamos en eso, nada más hablamos de nuestra amistad, refrendamos nuestra amistad.

Luego al abordar al Químico Benítez, comentando que finalmente se reunió con el Senador Rocha Moya el interpelado, responde: “es un saludo de amigos…para ver el futuro, cómo viene”.

-¿Se quedaron de ver en una próxima fecha?- insiste el reportero.

-Por el momento no dejamos nada agendado.