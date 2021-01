Segunda etapa de vacunación contra COVID-19 iniciará con adultos mayores habitantes de zonas rurales

La segunda etapa de aplicación de la vacuna contra COVID-19 para inmunizar a personas de 60 y más años de edad, iniciará con 3 millones de habitantes de las comunidades más apartadas del país.

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se están integrando las brigadas en las que participarán alrededor de 120 mil personas servidoras públicas y voluntarios para vacunar en 10 mil centros integradores.

“Son comunidades estratégicas a las que acuden otras pequeñas comunidades. Tenemos organización en 10 mil. (…) Vamos a comenzar abajo, en donde vive la gente más marginada. Van a vacunar en estos 10 mil centros integradores en una semana en cada centro integrador a 300 adultos mayores. De modo que si son 10 mil, en una semana el propósito es vacunar, teniendo la disponibilidad de la vacuna, a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. En cada centro integrador una semana. Es una brigada integrada por 12 miembros”, enfatizó.

Posteriormente, dijo, se vacunará contra el virus SARS-CoV-2 a los adultos mayores de 2 mil 500 municipios y en seguida a los de las grandes ciudades; cada una de las brigadas tendrá 300 personas como meta.

El jefe del Ejecutivo dijo que el objetivo es vacunar a todas las personas adultas mayores del país antes de que termine marzo.

“Estamos trabajando con ese propósito, organizándonos; ya inició el Plan Nacional de Vacunación, los preparativos, la integración de brigadas de vacunación para ir hasta las comunidades más aparatadas de México. Ya estamos trabajando en ese plan pero vamos a depender de la disponibilidad de las vacunas y también se están haciendo las gestiones para que se cumplan los acuerdos que tenemos con farmacéuticas y solicitando también el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito”, apuntó.

En conjunto, son 12 millones 450 mil personas adultas mayores de 60 y más años en todo el país. Se les identificará territorialmente con base en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el de los Programas Integrales de Bienestar que concentra a las y los beneficiarios de la pensión bimestral.

El presidente expuso que después de la segunda etapa se aplicará la vacuna a personas con enfermedades crónicas.

También se tiene previsto vacunar a maestras y maestros de Chiapas y Campeche, dos entidades con semáforo epidemiológico verde, para reiniciar clases presenciales. En este caso, el mandatario dijo que sí podrían ser candidatos a recibir la vacuna de doble aplicación de Pfizer.

Funcionarios del gobierno federal reciben nuevos embarques de vacunas en Ciudad de México y Coahuila

Este 5 de enero llegaron a México 53 mil 605 dosis de la vacuna de Pfizer para aplicar al personal de salud de hospitales COVID, de las cuales 8 mil 755 serán para Coahuila y 44 mil 850 para la Ciudad de México.

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Nuevo León, recibieron el embarque que se trasladará de manera segura a Saltillo, Coahuila, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer Aguilar, atestiguaron la llegada de las vacunas para el personal de salud.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que geográficamente se estableció el inicio de la vacunación al personal de salud en donde la epidemia está más activa.

Indicó que se planea completar la vacunación en la capital del país, ampliarla al Valle de México y continuar con los estados que integran la Megalópolis: Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

A partir del embarque del 11 de enero se recibirán más de 436 mil dosis por semana, lo que permitirá vacunar simultáneamente a todo el personal de salud del resto de las entidades federativas de la República.

“Estimamos que a finales de enero, para el último embarque que será el 25 de enero, tendremos ya un millón 400 mil dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está justamente en las unidades clínicas COVID y no COVID”, precisó el subsecretario.

El subsecretario Hugo López-Gatell, destacó que México es de los 10 primeros países del mundo en empezar la vacunación contra COVID-19, el primero en América Latina y actualmente ocupa el 13° lugar de países con más vacunas administradas en el mundo.

Afirmó que la llegada de las vacunas “da un giro radical el manejo de la epidemia, no solo en México sino en el mundo, en los países que ya empezaron a vacunar es muy diferente sustancialmente el tener un instrumento de protección específica que nos permita controlar la epidemia de manera activa”.

Indicó que, en la medida en que progresa la vacunación, seguirán siendo relevantes las medidas generales de salud pública para prevenir contagios, por lo que llamó a no bajar la guardia.

“En tanto no se logre una proporción sustantiva de cobertura, no debemos bajar la guardia. Es necesario continuar con las medidas de prevención: sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y no congregarse en grandes cantidades en el espacio público”, remarcó.

La priorización de aplicación de la vacuna establecida por el Gobierno de México está científicamente planeada y corresponde con las mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); coincide con las recomendaciones que han hecho los países que ya tienen vacunas.

El objetivo es reducir la mortalidad. De acuerdo con distintos análisis epidemiológicos y modelaciones matemáticas del grupo técnico asesor en vacunación, si se lleva a cabo la vacunación en función de las edades, será posible reducir la mortalidad en 80 por ciento cuando se alcance 20 por ciento de cobertura.

El subsecretario dijo que los planes de vacunación requieren una visión de Estado por lo que llamó a la cooperación armónica de todos los actores de la sociedad, empezando por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Adelantó que se presentará nuevamente el plan de vacunación a las y los mandatarios estatales que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Estrategia Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 reporta que hasta este día se ha vacunado a 43 mil 960 personas. De las 53 mil 625 dosis disponibles, el 82 por ciento han sido utilizadas.

El presidente López Obrador hizo un llamado a actuar con rectitud y honestidad en la vacunación. Dijo que se denunciará a quien abuse de su posición económica o laboral para acceder a las dosis en una etapa que no le corresponde.

Agradeció a la farmacéutica Pfizer el cumplimiento en la entrega de vacunas contra COVID-19 en tiempo y forma.