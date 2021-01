Con plantón, camioneros reclaman pago al Ayuntamiento de Ahome

Concesionarios acarreadores de materiales y agregados para la construcción se plantaron este martes ante la Comisión de Desarrollo de Centros Poblados (Común) del municipio de Ahome para exigir el pago de 500 mil pesos que se les adeuda por trabajos en vialidades realizadas en Los Mochis.

Gerardo Medina Palma, secretario general de la Alianza de Transportadores de Materiales y Agregados para la Construcción, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que Común les adeuda desde abril del 2020, cuando el municipio de Ahome decidió suspender los pagos de servicios prestados para desviarlos hacia la atención de la pandemia, pero no le ejecución de obras de vialidad.

La deuda afectó los ingresos de 300 domperos.

“Durante meses subsidiamos al municipio, pero al cierre del ejercicio 2020 no pagaron los servicios de acarreo de materiales de la reconstrucción de losas de pavimento fracturadas en el bulevar Macario Gaxiola, Belisario Domínguez, ejido Benito Juárez, colonia Alejandro Peña, fraccionamiento Las Canteras, entre otras. Pedimos abonos, pero nada aportaron”, expuso Medina Palma.

Ante la desatención del gobierno de Manuel Guillermo Chapman Moreno, los permisionarios se plantaron a las afueras de Común y emplazaron a la paramunicipal a pagar o paralizarían la obra pública.

La advertencia se lanzó ante el director, Hernán Medina Soto, quien estaba por entregar la dependencia para tomar el cargo de gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) quien gestionó abono ante la tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, que ofreció abonar a la deuda.

“Esperaremos unas horas, pero si no cumplen retomaremos el plantón hasta la paralización de las obras”, advirtió.