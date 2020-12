Petición del PAN para que Morena suspenda mensajes sobre vacuna, es rechazada por el INE

La solicitud que hizo el PAN para ordenar al presidente de Morena, Mario Delgado, dejar de emitir mensajes que relacionan a este instituto político con la aplicación de la vacuna contra Covid-19, fue rechazada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

La decisión se tomó al considerar que la campaña electoral para la renovación de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas no ha iniciado, sino que la estrategia de Morena se difunde en la etapa de precampaña, pero la comisión precisó que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá entrar al fondo y determinar si ese partido incurrió en promoción anticipada.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, durante la sesión extraordinaria con carácter urgente convocada para este martes, los integrantes de la comisión indicaron que no podían adoptar la medida cautelar porque es difícil prever qué mensajes difundirá Mario Delgado en su cuenta en Twitter, red donde Morena anuncia que donará la mitad de sus prerrogativas para ayudar a que se financie la vacuna contra el COVID-19.

La consejera Adriana Favela explicó que es improcedente la medida solicitada por el blanquiazul, dado que el video ya se difundió y porque no tiene relación directa con la etapa de precampaña.

Pero sí se debe precisar, explicó, que se debe tener cuidado en el contenido de los mensajes, “porque también podemos estar viendo una estrategia de comunicación para ir posicionando a un partido para buscar el voto ciudadano y eso sí está prohibido”.

Al respecto, el presidente de la comisión, Ciro Murayama, planteó incluir en el proyecto aprobado que no se está “ante actos espontáneos de un dirigente partidista, sino ante una campaña de posicionamiento de su partido con la generación, incluso, de videos, que no son de generación espontánea, son producidos, tienen trabajo e inversión detrás, para generar una identidad entre Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y, en particular, alrededor de la vacunación frente a la pandemia de COVID-19”.

Expuso que el Tribunal Electoral deberá pronunciarse sobre la declaración del video respecto de que las prerrogativas de Morena permitirán que haya vacunación universal.

“Cuando un partido renuncia a sus prerrogativas, ese recurso se devuelve a la Tesorería y el INE ni los partidos pueden incidir en el uso de los recursos, para eso está la Cámara de Diputados que aprueba el presupuesto”, abundó.

Según su punto de vista, se trata de una campaña de Morena que busca “la adhesión ciudadana”.

La consejera Claudia Zavala consideró que el video forma parte de “una estrategia de comunicación del presidente de Morena y cuyo contenido, al incluir programas sociales, se aleja de alguna forma del que naturalmente debería incluir una propaganda de precampaña en los plazos permitidos en el sistema” electoral.

Abundó que ningún presidente de partido político puede ser ajeno, incluso en sus redes sociales, a cumplir con las reglas establecidas en la primera etapa del proceso electoral.

También ponderó que la sala especializada deberá determinar cuál es el contenido permisible y si la inclusión de programas de gobierno resulta viable o no en esta etapa de precampaña.