Dice AMLO que por alerta sanitaria no puede haber actos masivos de campañas

Ante las precampañas y campañas para el proceso electoral de 2021, el presidente manifestó que “no se pueden hacer actos masivos”, por la contingencia sanitaria, por lo que las autoridades electorales deben emitir recomendaciones, porque “es irresponsable agruparnos, no guardar la sana distancia”.

La autoridad electoral “tiene que sacar recomendaciones a través de acuerdos, y Salud debe emitir recomendaciones para que nos cuidemos, que haya sana distancia, que no haya contactos. No se pueden hacer actos masivos. Sí es irresponsable agruparnos, no guardar la sana distancia, expuso Andrés Manuel López Obrador.

Las definiciones “tienen que ser por convencimiento; que partidos y autoridad electoral lo decidan”, agregó, de acuerdo con una publicación de La Jornada.

Durante la conferencia de esta mañana, López Obrador afirmó que para establecer estas reglas “no me meto, eso es un asunto de órganos electorales, está normado en las leyes”.

Pero nos importa mucho, agregó, que se respete el voto, que las elecciones sean limpias y libres. Que no haya presione, “intereses creados”, ni que “organizaciones del crimen organizado pongan candidatos con dinero, amenazas”. Tampoco que se compre el voto, ni se trafique con la pobreza de la gente o que “voten los difuntos; que no haya carrusel, ratón loco…”.

Que la gente decida sin presiones ni manipulaciones. “Si se utiliza presupuesto y se hace fraude, en la Constitución se estableció que el fraude electoral es un delito grave; no hay derecho a fianza, va a la cárcel el que compra votos, el que hace trampa.

“Eso se debe difundir para que la gente lo sepa y todos ayudemos a que se respete la voluntad del pueblo”.