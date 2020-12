Reitera López Obrador llamado para quedarse en casa durante celebraciones decembrinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a los ciudadanos, principalmente a los habitantes de la Ciudad de México, a quedarse en casa durante las celebraciones navideñas para evitar contagios de COVID-19.

“Hacer un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres, en especial a los capitalinos, para cuidarnos en estos días. En todo el país sigue afectando la pandemia de COVID, pero hay ocho entidades federativas en donde está creciendo el contagio”, expresó.

El mandatario pidió a la ciudadanía salir de casa únicamente para actividades indispensables y hacerlo con todos los cuidados.

Recordó que el gobierno federal y local trabajan para ampliar el número de camas de hospitalización y garantizar la atención de paciente. Agradeció el apoyo de trabajadores de la salud provenientes de otras entidades que llegaron a la Ciudad de México.

“Agradezco mucho a médicos y enfermeras de otros estados que están viniendo a la ciudad a ayudar. Vamos a tener más camas, no vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales. Lo más importante es que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos; es un llamado para que todos actuemos”, subrayó.