Asciende a 1.8 mdp el desvío de presupuesto en Imudeg

Una revisión superficial a las operaciones cotidianas del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (Imudeg) en la administración de Vladimir Acosta Soto cuantificó en 1.8 millones de pesos el desvío de presupuesto.

Efraín Zavala Espinoza, síndico procurador, informó que la revisión arrojó que del dinero erogado por servicios y compras de accesorios diversos no existen facturas y que se detectó una empresa “fantasma” o facturera a nombre de un ex trabajador.

Dijo que el caos surgió cuando proveedores presentaron a cobro algunas facturas, lo que encendió las alertas.

Expuso que para dirimir el caso y buscar que Acosta Soto resarza el quebranto se negociará un acuerdo, pero en caso de no fructificar se procederá a la denuncia penal.

Fredi Peñuelas Soto, actual presidente de la junta directiva, explicó que el desvío de recursos se descubrió una vez que asumió el cargo, el 21 de julio del 2020.

Ambos coincidieron en que la auditoria por el Órgano Interno de Control está en marcha y tardará algún tiempo.