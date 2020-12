Hablan los pretensos: Qué significan los halagos de AMLO al gobernador

Andrés Manuel López Obrador corresponde a Quirino Ordaz Coppel y cada vez que se presenta la ocasión suelta un halago. En su primera visita a Sinaloa, ya como presidente, AMLO calló una rechifla que obtuvo el gobernador en el acto público en la explanada de gobierno.

Nada de lo dicho se compara con su última gira por Sinaloa: “…yo felicito al pueblo de Sinaloa por tener un gobernador como Quirino Ordaz, una gente que gobierna con pasión, con ganas, para todo en la vida se necesitan ganas.”

Eso fue el fin de semana en su recorrido por la presa Santa María y la red hidráulica de la presa Picachos. Dos días después, en la mañanera del martes 8 de diciembre, las porras fueron a los resultados de la administración de Quirino Ordaz en la seguridad pública. Hay reducción en los delitos de alto impacto, dijo, y eso es que la cosas se están haciendo bien.

A unos días de que arranque formalmente el proceso electoral de la sucesión del gobernador de Sinaloa, ¿Cómo toman sus posibles contendientes las declaraciones de AMLO? Ríodoce preguntó a algunos de los aspirantes a la candidatura de Morena y a personajes principales de la 4T en Sinaloa.

Imelda Castro, cordialidad e institucionalidad

Para la senadora Imelda Castro Castro, los comentarios que hizo el presidente sobre el gobernador son solo una muestra de la relación cordial e institucional que existe entre ambos y no una evaluación.

“En el caso de las palabras del presidente de la República creo que se trata de un hombre de estado que sabe diferenciar lo que es la colaboración en el pacto federal y la parte de la evaluación de la política; él no evalúa la política, él está señalando que el gobernador es un gobernante que es dinámico, que está trabajando permanentemente pero no entra a la evaluación de la política, es diferente, creo que es un tema de cortesía política, que finalmente es por el bien de Sinaloa”, dijo.

Señaló que la evaluación del desempeño del gobernador la harán los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Luis Guillermo Benítez: una buena relación, a secas

El alcalde de Mazatlán y aspirante a candidato a gobernador, Luis Guillermo Benítez Torres, señaló que el reconocimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador es una muestra de la buena relación que existe.

“A mí me da gusto que el presidente de México lleve una buena relación con el gobernador de Sinaloa porque finalmente eso se traduce en apoyos para los sinaloenses; hemos ido trabajando juntos gobierno estatal, federal y municipal y más se fortalece la tesis, por eso es que el presidente reconoce que en Sinaloa hay buenos gobiernos”, indicó.

Mencionó que comparte los dichos del presidente y el gobernador debe ser un ejemplo para los aspirantes a la gubernatura pero para superarlo.

“Un gobernador que se ha esforzado debe ser un ejemplo para nosotros pero el objetivo es que nosotros lo superemos porque nosotros además de aspirar a gobernador el estado aspiramos a transformarlo… nosotros tenemos el compromiso de aterrizar la cuarta transformación”, mencionó.

Rubén Rocha: cortesía política

El senador y aspirante a candidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha Moya, consideró una cortesía política los halagos que hizo el presidente al gobernador.

“En realidad el presidente está convencido de que el gobernador Quirino está haciendo las cosas bien, son las cortesías políticas que hay entre gobernantes, él se expresa de alguna manera, habría que entenderlo como tal, como una cortesía política, y dentro de eso pues que el presidente que exprese su reconocimiento no me parece extraño, lo extraño sería que no lo hiciera, finalmente yo creo que la cortesía, insisto, que hay entre gobernantes, no tiene porque no ser”, dijo.

Mencionó que él no tiene una valoración del gobierno estatal para expresar si comparte la opinión del presidente.

“Simple y llanamente lo que yo digo es que no tengo que cuestionar, ahí hay una valoración que se viene haciendo de los gobernantes a nivel nacional y esa valoración le favorece al gobernador de Sinaloa, yo no tengo manera de decir que no es cierto, más bien espero que corresponda con la realidad”, expresó.

Mencionó que a la hora de ejercer el voto los ciudadanos deben elegir de manera razonada y valorar muchos aspectos, no hacerlo en función de una opinión determinada.

Graciela Domínguez: Relación correcta, distinta al legislativo

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, saluda que la relación del gobierno federal con el estatal sea buena porque eso va en beneficio de los sinaloenses, y permite que existan avances y viabilidad en obras tan importantes como las que el presidente Andrés López Obrador supervisó en el sur del estado.

La relación que ellos tienen me parece es correcta, dice, pero menciona que existe otra circunstancia en la relación del gobernador con el Poder Legislativo.

Desde la visión de la bancada de Morena en el Congreso del Estado sostiene que a Sinaloa le hace falta un gobierno que esté más preocupado por atender el desarrollo integral de los sinaloenses y que exista una atención con mayor interés a los problemas de carácter social, y no se priorice la inversión que traen más beneficios a particulares que a la colectividad.

Pone como ejemplo el distanciamiento social que contrasta con el derroche de recursos a estadios, en casos escandalosos como el de futbol en Mazatlán, que se refleja en la política presupuestal, en la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Artículo publicado el 13 de diciembre de 2020 en la edición 933 del semanario Ríodoce.