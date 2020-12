Liberan a Rafael Méndez Valenzuela tras intervención de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informo esta mañana que la Jueza encargada del caso del joven Rafael Méndez Valenzuela tomó la decisión de dejarlo en libertad, por lo que hoy a las 3:30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa donde se encontraba recluido.

Rafael Méndez, un joven que llevaba gran parte de su vida adulta preso y que fue víctima de tortura, salió en libertad dirante las primeras horas de este viernes.

A las 3:30 horas, informó López Obrador. Él mismo intervino ante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El joven fue detenido en 2008, en Valle de Bravo, Estado de México. Su madre Judith Valenzuela estuvo en dos conferencias de prensa y presionó por su libertad.

Ayer jueves reclamó, durante la conferencia “mañanera” que el Poder Judicial no había permitido su liberación, a pesar de que ya cumplió con la sentencia de 10 años impuesta por delincuencia organizada.

Ante la situación, López Obrador dijo que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que revisara la actuación de los jueces en el caso.

“Vamos a presentar una queja porque no solo es este caso, hay otros. Entonces, son estos asuntos donde no se concilia derecho con justicia y en este caso se eleva a rango supremo el derecho. Si es así, pues no debería llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino Suprema Corte del Derecho. Sí es un tema importante porque está en la cárcel una persona que debería estar en libertad”, remarcó.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, informó que Rafael no tenía sentencia porque se debió reponer el proceso, lo cual interrumpió su libertad.

“Hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora este trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad”, comentó.

Estw viernes en la conferencia de prensa se dio lectura a la solicitud enviada por el presidente y a la respuesta que obtuvo de manera inmediata que permitió la libertad de Rafael. (Con información de SinEmbargo).