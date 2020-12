‘Si no soy yo, apoyaré al que quede’, dice Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán paga espacios en medios, ofrece su segundo informe de labores y reitera que va por la gubernatura, aunque dice no estar casado con ese propósito

“Cuando asumí la presidencia municipal, Culiacán estaba a oscuras…” Así empieza la publicidad del segundo informe de labores de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Y el mensaje se difunde ampliamente. Spots en radio, inserciones pagadas en medios impresos, anuncios en redes sociales.

A diferencia del primer año, con todo y pandemia, sí habrá evento. Se pactó en el teatro griego del Parque 87 la tarde del viernes 4 de diciembre, tres semanas antes del inicio oficial del periodo de precampañas establecido por el órgano electoral del estado.

En puerta el proceso de selección a las candidaturas de su partido, reuniones con la dirigencia en la Ciudad de México y procedimientos legales por violencia política de género se empalman con el evento.

Y pasar de la austeridad con medios de comunicación en su primer año a un cambio con publicidad insertada, no parece ser casualidad teniendo en alrededor de seis meses una elección en el estado. En entrevista, el alcalde responde por qué el cambio.

—El año pasado, en su informe, no tenía esta difusión que está teniendo. Ahora sí escucho los spots en la radio…

-Porque hay para pagar.

—Bueno, pero yo como reportero no puedo pensar que nada más se debe a eso, porque vienen las elecciones, mi trabajo es cuestionar ese tipo de cosas y ciertamente se puede deber a que sí hay dinero para pagarlo pero también es mucha casualidad que en diciembre se empiezan a acomodar las candidaturas de las elecciones de 2021, son menos de seis meses y por eso me llama la atención, eso y el proceso en su contra, del Químico y de Billy Chapman por violencia política de género.

“Esa fue la intención de algunos personajes que quisieron involucrarnos a los tres alcaldes pensando que Billy Champan era morenista pero no es de Morena, entró por el PT… no quiero subestimarlo ni descalificarlo pero los principales ataques han sido contra el Químico y contra mí, sin embargo hubo quien les ofreció a los síndicos procuradores candidaturas para estas fechas a cambio de que atacaran a los alcaldes, por eso se desencadenó donde hay mujeres para atacar a los alcaldes. Esto está perfectamente detectado y checado, tanto que la síndica procuradora dijo hace un mes o dos que tiene una demanda contra mí, la tiene hace como ocho meses y no la ha presentado porque ha estado viendo la forma y no le da para una acusación porque no hay nada que yo haya hecho grave en contra de ella o en contra de nadie”.

El proceso al que se hace alusión es el llevado a cabo en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, donde los magistrados trataron denuncias por violencia política en razón de género ejercida por los presidentes municipales de Ahome, Culiacán y Mazatlán.

Y todo ese movimiento se hace a la par del informe de Estrada Ferreiro, quien admite tener interés en la candidatura a la gubernatura.

—Se acerca el proceso electoral, ¿ya tiene decidido Jesús Estrada Ferreiro qué va a buscar?… le pregunto por ese discurso de ajustarse a lo que determine el partido es muy priista, son los modos del PRI esos.

-No, no. Es el modo mío, no del PRI y lo he repetido, yo no soy borrego de nadie ni tampoco me ajusto a lo que me quieran imponer pero yo hice un compromiso con el presidente y lo quiero cumplir.

—¿Cuál es el compromiso?

-Él me invitó a trabajar por un proyecto de nación, no por un puesto, no por una posición política. Si se da en el camino, se va a dar, sino no hay. El proyecto de nación implica todo, el liderazgo de él para empezar.

Estrada Ferreiro ahonda de sus anteriores participaciones dentro de Morena, desde diputado por la vía plurinominal que no se logró, una gubernatura que tampoco se dio y finalmente la alcaldía de Culiacán.

“La cuarta ocasión, lo que me digan”, añade.

—¿Usted quiere ser (gobernador)?

-Pues claro, claro que sí, todos queremos ser pero si finalmente no soy yo el elegido para esto pues quien sea y a ese voy a apoyar, no estoy casado con ese tipo de cosas, ni me preocupa tampoco quedar o no quedar, me preocupa más quedar porque no es cosa menor eso, es una responsabilidad muy grande y yo me siento capaz para eso y para lo que sea.

Lo que no dice el informe

El dato que provee el Ayuntamiento de Culiacán sobre el mantenimiento de calles se remite a 378 mil metros cuadrados de reencarpetados, distribuidos a 76 vialidades. También, 51 mil 274 metros cuadrados de bacheo y 38 mil 738 metros lineales de calafateo o sellado de grietas en 16 vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, toda esa obra está prácticamente supeditada al gobierno estatal. La mezcla de recursos entre las administraciones hizo posible la realización de esos trabajos.

Por otra parte, la iluminación de la ciudad. El programa de instalación de lámparas LED data de 2017 a través de un programa convocado por el Banco Mundial, el cual la administración de Estrada Ferreiro estuvo a punto de perder, y si bien lograron aterrizarla, el beneficio fue recortado hasta en un 50 por ciento.

Finalmente se lograron adquirir 7 mil 189 luminarias a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), obtenidas mediante crédito con el Banco Mundial con 70 por ciento a fondo perdido. Sin embargo, el programa primario contemplaba la instalación de 40 mil lámparas.

Otro tema está en la recolección de basura. “No da el ancho ni la medida”, acota el alcalde quien explica un poco los problemas en la recolección.

“Cuando llegamos, a principios de noviembre de 2018 el contrato estaba por vencerse y no teníamos opción. Buscar nuevos proveedores y otro tipo de cosas hubiera generado tres o cuatro meses de retraso y sin recolección, entonces no nos quedó de otra más que negociar con la empresa que ya estaba pero le bajamos más de un 20 por ciento en el nuevo contrato, eso quiere decir que sí hubo un gran ahorro”.

Al inicio de su administración, Estrada Ferreiro criticó un contrato de arrendamiento de 30 camiones recolectores a una empresa de afiliación priista, el cual catalogó de convenio leonino.

Pero dos años más tarde hace lo mismo. Su administración firmó un contrato millonario por 117 millones de pesos por 30 meses y por el mismo concepto, sólo con diferente empresa y vía adjudicación directa.

“Cuando ya finaliza no nos dan una buena opción, participan otros proveedores, una empresa gana la licitación pero esa empresa nos garantiza con carros 2021 la calidad de los vehículos en cambio la otra nos daba 2020 o carros seminuevos aunque un poco más barato”.

El contrato se hizo con la empresa Grupo Kétzer SA de CV para el arrendamiento puro de 40 camiones recolectores de basura y se dio vía adjudicación directa bajo el argumento de la contingencia sanitaria, a pesar de haber tenido con tiempo de anticipación la fecha de conclusión del anterior contrato.

También, presume una disminución en la deuda pública y no endeudar al municipio. Y esto puede catalogarse como un logro ya que la comuna ha engrosado su gasto ordinario en servicios personales de mil 609 millones 451 mil pesos en 2018 a mil 792 millones 323 mil 632 para este 2020.

La diferencia es de casi 190 millones de pesos y la mayoría se distribuye en salarios a regidores y funcionarios de primer nivel. Por ejemplo, en 2018 los regidores tuvieron presupuesto para sus salarios apenas arriba de 4 millones de pesos, mientras que en este año el monto se duplica a 8.824 millones de pesos.

Sentido contrario

La invitación al informe se giró para asistir a las 17:30 horas en el teatro griego del Parque 87. Obra que el alcalde Estrada Ferreiro presume haber rescatado del olvido. De haber sido un elefante blanco ahora servirá para reunir a 200 personas en medio de una pandemia, en donde Culiacán es uno de los municipios a nivel nacional con más muertes.

El presidente municipal ha presumido una campaña. Desde el inicio de esta se convocó como “voluntarios” a trabajadores de la comuna. La mayoría de los que participaron están adscritos al DIF Municipal, Parques y Jardines y al Parque las Riberas. Al menos 100 trabajadores han resultado contagiados por el coronavirus.

Pero el evento se realizará en el lugar. Al respecto, María Inés Pérez Corral, militante del partido Morena, señaló que “todos los que nos representan tienen la responsabilidad de ser transparentes al rendir cuentas cada año, espero que se apegue a los lineamientos marcados por el INE y que el tiempo que le resta al frente del ayuntamiento lo aproveche para apegarse a la cuarta transformación como lo ha venido haciendo nuestro presidente de la república”, dijo.

Por otra parte, el regidor del Partido Acción Nacional, Eusebio Telles Molina, catalogó esta intención como lamentable el no contemplar el riesgo de contagio que toda congregación representa.

“Yo veo que se está aprovechando de la obligación que tiene de rendir cuentas y ahora sí quiere cantar números bonitos como si tuviera qué informar cuando estamos en medio de una crisis sanitaria, donde la irresponsabilidad del alcalde en hacer un evento masivo queda totalmente expuesta y queriendo sacar jugo lo más posible a la obligación que tiene”, dijo.

En octubre Culiacán tuvo mil 161 contagios de Covid-19 y cerró noviembre con un incremento de casi 400 casos con un total de mil 505 nuevos pacientes del coronavirus.

“Si hacemos un contraste con el gobernador, no hizo evento pero sí informó, si fue y presentó su informe al congreso, estuvo en diversos medios, las redes sociales estuvieron activas en una campaña donde él informó lo que estaba haciendo. Lo mismo pudo hacer el alcalde Estrada Ferreiro pero a todas luces quiere placearse y es reprobable lo que quiere hacer con este acto de aprovechamiento de informe”, añadió.