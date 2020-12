‘Ya quiero terminar con esto’, dice Armando Villarreal; evita el juicio oral

El ex tesorero de Malova pide procedimiento abreviado; se declararía culpable de ejercicio indebido de la función pública… aunque no hubo desvíos, sostiene

El ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un procedimiento abreviado con una sentencia reducida.

Lea: La ASE recula en acusación contra Armando Villarreal https://bit.ly/2VPxvsi

El ex funcionario está acusado de presuntamente desviar 260 millones de pesos de cuentas de recursos federales a cuentas estatales.

Junto con él están acusados el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

La semana pasada los tres acudieron a audiencia al Centro de Justicia Penal de la Región Centro y ahí el abogado de Villarreal Ibarra, Ernesto López Benítez, dijo a la jueza Sara Bruna Quiñonez que habían solicitado a la Fiscalía hiciera una propuesta de pena para procedimiento abreviado.

Con el procedimiento abreviado el ex funcionario evita el juicio oral y obtiene una condena reducida.

Villarreal Ibarra fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública pero la Fiscalía presentó acusación formal solo por ejercicio indebido.

La jueza cuestionó porqué solicitaron vinculación a proceso por dos delitos y después la acusación formal se hizo solo por uno.

La Fiscal Blanca Virginia Morales dijo que fue porque la Auditoría Superior del Estado envió un dictamen en el que señala que no hubo daño al erario, por lo tanto ya no se acreditaba el delito de desempeño irregular.

La jueza insistió en que la conducta encuadra en el artículo 300 del Código Penal que tipifica el delito de desempeño irregular.

Aunque no haya daño patrimonial, la conducta ilegal fue traspasar recursos de una cuenta a otra.

La jueza pidió a la fiscal leer las partes medulares del dictamen de la ASE y preguntó si mencionaba si se habían hecho las transferencias y la fiscal respondió que señalaba que no hubo daño patrimonial.

“¿Dice o no dice que ellos transfirieron los millones?”, volvió a preguntar la Jueza y los fiscales respondieron que sí.

“¿Cómo me explican eso?, ayúdenme a entender, sí hubo transferencias, eso encuadra en el delito; me dejan desconcertada, ellos desviaron 260 millones de pesos y no están acusados”, dijo la jueza.

Los fiscales reiteraron que a criterio de ellos ya no se acreditaba el delito.

“Me niego a ser instrumento de alguien para aprobar un acuerdo contrario a la carpeta de investigación”, expresó la jueza.

La jueza cuestionó si el Fiscal General o la Vicefiscal Anticorrupción habían autorizado presentar acusación solo por un delito.

El Fiscal Gustavo Pérez Sevilla señaló que la determinación la tomaron ellos basados en los datos que hay en la carpeta de investigación.

La juzgadora puso a Pérez Sevilla a leer en voz alta los Artículos 324 y 325 del Código Penal.

Los artículos señalan que una vez que termina la investigación complementaria la Fiscalía tiene plazo para presentar acusación formal o solicitar el sobreseimiento, de no hacerlo el juez debe dar vista al Fiscal para que se pronuncie y si éste no lo hace en 15 días el delito se sobresee.

En este caso debido a que la Fiscalía no presentó acusación por desempeño irregular, la jueza ordenó dar vista al Fiscal para que en un plazo de 15 días se pronuncie sobre la falta de acusación por un delito, de no hacerlo ella está obligada a dictar el sobreseimiento por ese delito.

“Las cosas deben hacerse bien y con transparencia”, expresó la jueza.

La jueza dijo a los fiscales que en ese momento podían hacer una videollamada con el Fiscal General o la Vicefiscal Anticorrupción para que se pronunciaran.

Los Fiscales respondieron que esperarán a que lo hagan dentro del plazo.

Los otros dos imputados, Ernesto Herrera Félix y José Carlos López, llegaron a la audiencia con nuevos abogados.

Los abogados Endir José Meza Retamoza, defensor de José Carlos; y Luis Fernando Gómez, de Herrera Félix, pidieron a la Jueza diferir la audiencia debido a que los habían llamado ese día por la mañana para que encabezaran la defensa y no conocían la carpeta de investigación.

La jueza cuestionó que los imputados tienen copia de la carpeta y la pudieron haber entregado a sus nuevos abogados.

“Es una táctica dilatoria de parte de ustedes”, expresó la jueza, “con usted, José Carlos, hemos batallado, hemos tenido paciencia para que usted acuda”.

La jueza protestó a los nuevos abogados y revocó a los anteriores.

Al salir del Centro de Justicia, Armando Villarreal Ibarra, dijo que tomó la decisión de solicitar un procedimiento abreviado para terminar ya con el proceso penal, no porque acepte la responsabilidad.

“Son opciones que te da la Ley y si ese procedimiento puede acabar con esto que ha sido tan largo pues podemos tomar esa decisión”, señaló.

-¿Admite la culpa con el procedimiento?

-No necesariamente, son procedimientos que a veces en el gobierno se llevan a cabo para sacar adelante situaciones y eso lo tenemos que entender todos, porque ustedes ya tienen claro que ese dinero no está en bolsillo de ningún funcionario.

Aseguró que ante la ASE ya aclararon que no hubo uso irregular de los recursos y todo se aplicó en gasto del gobierno.

“Le agradezco a la ASE, ella hizo su trabajo, ellos cuestionan una operación, nos da la oportunidad de llevar el papeleo, lo analiza y dictaminan a favor, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día, ellos citan que no hubo daño al patrimonio y esa era la acusación fuerte, se consideraba que había daño al patrimonio y no hay daño al patrimonio”, mencionó.

Los tres imputados volverán a la sala de audiencias en enero.

De haber un acuerdo entre la Fiscalía y Villarreal Ibarra, ese día será sentenciado.