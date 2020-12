Pérdidas de casi mil millones de pesos por toma de casetas en Sonora y Sinaloa

En el estado dejaron de ingresar por lo menos 189 millones de pesos

La toma de casetas de peaje en la región noroeste del país ha provocado pérdidas millonarias que alcanzan los 968 millones de pesos, tan solo en las tomas de Sonora y Sinaloa ocurridas entre febrero y noviembre de este año.

Desde julio de 2018, el movimiento “Libre Tránsito” se apoderó de tres casetas de la Red Federal de Cuota en Sonora pero fue a inicios del 2020, que las capturas se extendieron a tres puntos más de Sonora y seis en Sinaloa y se mantuvieron así durante nueve meses de este año.

En días pasados, un operativo coordinado por la Guardia Nacional liberó las casetas de Sinaloa y se anunció que en los próximos días hará lo mismo con cuatro casetas de Sonora que aún permanecen retenidas.

Según las fechas registradas por la Coordinación Regional Noroeste de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el 15 de febrero y el 8 de marzo del 2020 se capturaron las casetas de la zona norte de Sinaloa, entre Los Mochis y Culiacán. Un mes más tarde, el 21 de abril del mismo año, el movimiento tomó otras tres casetas en Guaymas, Hermosillo y Magdalena de Kino, Sonora, y para mediados de mayo capturó las casetas en la zona sur de Sinaloa, desde Mazatlán hasta Rosario.

De acuerdo con datos obtenidos por acceso a la información pública, en las casetas federales de Sinaloa, “10 Puente Sinaloa”, ubicada en Guasave y “11 Puente Culiacán”, ubicada en Culiacán, dejaron de ingresar en promedio 21 millones de pesos mensuales. Unos 189 millones 369 mil pesos en los nueve meses que duró el bloqueo.

Por lo menos la mitad de este monto habría ingresado mes con mes a los bolsillos del grupo de ciudadanos que estuvieron cobrando de manera ilegal la mitad del costo de peaje a cambio de permitir el paso de vehículos. Es decir, unos 10 millones de pesos al mes.

Sin embargo, la información proporcionada por Capufe omite los datos relacionados con las plazas de cobro ubicadas en Ahome, Mazatlán y Rosario que también estuvieron tomadas varios meses, por lo que los montos podrían ser mayores.

“Una vez me harté y me negué a pagarles y se me dejaron venir como cinco morros alrededor del carro. Ya no era un asunto voluntario, sí te sentías en peligro”, contó Josué Osuna, un comerciante de Mazatlán que se traslada cada fin de semana a Culiacán por la autopista.

Las acusaciones de amenazas e intimidación por parte de los ciudadanos que mantuvieron retenidas las casetas en Sinaloa también fueron referidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de noviembre, cuando anunció la realización del operativo con éxito.

“No solo toman la caseta y cobran, sino que amenazan a la gente, hay violencia, estamos poniendo orden en el caos”, dijo durante su conferencia mañanera en donde explicó que en próximos días también se liberarán las casetas en Sonora.

En el estado fronterizo el problema es añejo y las pérdidas son aún mayores. Desde julio de 2018, se tomaron las casetas “149 Fundición” en Navojoa y “150 Esperanza”, en Ciudad Obregón. En abril de 2019 se sumó “48 Estación Don”, ubicada en Nogales. Las tres casetas se mantuvieron retenidas desde mediados de 2018 y durante todo el 2019, sumando pérdidas por unos 596 millones de pesos.

El 21 de abril de 2020 se capturaron las casetas “151 Guaymas”, “152 Hermosillo” y “153 Magdalena”. Desde enero a septiembre de 2020, Capufe reporta pérdidas por 779 millones 441 mil pesos en las seis casetas federales: Estación Don, Fundición, Hermosillo, Magdalena de Kino, Esperanza y Guaymas.

Hasta el cierre de edición y antes de que se realice el operativo anunciado por el gobierno federal, en Sonora se mantienen tomadas las casetas Estación Don, Fundición, Hermosillo y Magdalena de Kino.

Artículo publicado el 06 de diciembre de 2020 en la edición 932 del semanario Ríodoce.