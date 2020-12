En enero, primeros casos de Covid-19 en México

Uno en el ISSSTE y el otro en el IMSS, los dos casos fueron reportados a Salud nacional, pero se mantuvieron en secreto en Sinaloa

El primer caso de Covid-19 en México no se registró el 28 de febrero de 2020, como se dio a conocer ese día en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino siete semanas antes, en la semana tres del año, cuando el nuevo coronavirus apenas comenzaba su propagación en China y en un puñado de países.

El verdadero “caso índice” como llamó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, al primer caso reconocido oficialmente, en realidad no se registró en la Ciudad de México, sino en Nuevo León, y se trató de un hombre de 36 años que inició con síntomas el 13 de enero y dio positivo a Covid-19 en una prueba de laboratorio.

Ese paciente, el primero en el país, no ha sido mencionado por ninguna autoridad federal y permaneció en el anonimato hasta el 31 de mayo, cuando fue incluido en la base de “Datos Abiertos” de la Dirección General de Epidemiología. La dependencia que lo registró fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trató de un paciente del municipio de San Nicolás de los Garza, el cual se trató de manera ambulatoria.

Pero ese no fue el único caso que ocurrió previo al que es reconocido oficialmente como el primero, sino que dos semanas después, es decir en la cinco, que comprende del 26 de enero al 1 de febrero, se confirmaron dos positivos más en esta ciudad de Culiacán.

El ISSSTE confirmó que un hombre de 42 años, quien presentó síntomas el 27 de enero, dio positivo a Covid-19 y el IMSS dio cuenta que una mujer de 27 años también presentó la infección. Pero de ellos no hay ninguna información a nivel local.

Ambos casos ocurrieron además antes del segundo caso reportado oficialmente a nivel nacional el mismo 28 de febrero, pero en esta ciudad, cuando un hombre originario de Hidalgo dio positivo a una prueba de coronavirus y fue mantenido en cuarentena en el hotel Lucerna.

Pese a que para entonces ya había tres casos confirmados del nuevo coronavirus, que aún no se convertía en pandemia, el 28 de enero López-Gatell aseguró que el virus SARS-Cov-2 no había llegado al país.

“Les garantizó que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado”, dijo durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dos semanas después de su afirmación, en la seis, otro caso fue confirmado, ahora en la Ciudad de México. Un hombre de 63 años presentó síntomas el 6 de febrero y cuatro días más tarde fue ingresado a una unidad médica. Al igual que los anteriores no se dio a conocer, sino hasta que se integró a la plataforma nacional.

La información de los “Datos Abiertos”, de acuerdo a las autoridades de salud se integra de la información que reportan las instituciones de salud de los estados, y presenta un desfase, debido a que cuando se reportan casos en una determinada fecha estos ocurrieron días o meses antes. La base incluye casos sospechosos que dieron negativo al virus opositivo a otras enfermedades respiratorias.

Y para consultar específicamente casos Covid la Secretaría de Salud pública diariamente las gráficas del Informe Epidemiológico a través de la Dirección General de Epidemiología, la cual permite descargar la información en formato Excel para su consulta. Ahí también se encuentran los cuatro casos registrados durante enero. E incluso se da cuenta de tres casos más reportados en la semana ocho (16-22 de febrero), antes del primer caso oficial.

Mientras que en la semana 9 (16-22 de febrero) además de los dos casos dados a conocer el 28 de febrero, 11 personas más dieron positivo al Covid-19.

Dichos datos permiten constatar que el virus SARS-Cov-2 ha estado presente en México al menos desde el mes de enero, ocasionando que hasta el 3 de diciembre, de manera oficial, se hayan contagiado más de 1 millón 144 mil personas y más de 108 mil fallecieran tan sólo en el país.

Investigadores de países como España e Italia han asegurado que el virus SARS-Cov-12 llegó a los países antes de que presuntamente se registrara el primer brote en la ciudad de Wuhan, China, a finales de diciembre y principios de enero.

El investigador Albert Bosch, catedrático de Barcelona, asegura que el virus se encontraba presente en España desde marzo de 2019 en las aguas residuales.

Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer (INT) de la ciudad de Milán, indica que el Covid-19 podría haberse extendido fuera de China antes de lo que se pensaba. Y hallazgos de investigadores italianos, publicados por Tumori Journal, muestran que el 11.6 por ciento de 959 voluntarios sanos inscritos en un ensayo de detección de cáncer de pulmón entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus mucho antes de febrero, cuando se registró en Italia el primer caso. Y algunos desde octubre 2019.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el SARS-CoV-2 y el Covid-19, la enfermedad respiratoria que causa, se desconocían antes de que se informara por primera vez del brote en Wuhan, en el centro de China, a finales de diciembre.

En México hasta el momento no se han dado a conocer estudios que busquen establecer el momento en que el Covid-19 pudo haber llegado al país y propagarse entre la población, ya que los datos oficiales establecen este momento a finales de febrero.