Denuncia Iniciativa Sinaloa que gobierno estatal factura 27 mdp a 10 empresas fugaces

El gobierno estatal facturó un total de 27 millones de pesos a 10 empresas fugaces de reciente creación que poco después de ser contratadas desaparecieron, otras más que cambiaron de giro comercial y casos de domicilios inexistentes, reveló una investigación realizada por la asociación civil Iniciativa Sinaloa.

En conferencia de prensa remota, Miriam Ramírez, integrante de Iniciativa Sinaloa que realizó la investigación, detalló que se hizo un análisis a partir de los gasto de Comunicación Social y Publicidad Oficial del Gobierno del Estado con los contratos a 293 proveedores de 2017 a 2019.

El análisis de los contratos encontró además que menos de una docena de casos realizaron adaptación y giros comerciales para luego facturarle a Comunicación Social al gobierno estatal, como el Centro Impulso del Bajío S.A. de C.V. que en 2016 fue creada para dar servicios contables y asesoría de empresas, pero en 2018 para cambiar el giro a la edición, diseño, impresión y venta de revista. Un mes después fue contratada por el Gobierno Estatal para realizar un diario del Tianguis Turístico por casi 700 mil pesos.

La investigación incluyó una visita presencial a las empresas que desaparecieron para verificar su existencia, pero se encontró que los domicilios fiscales señalados en la facturación, en realidad no eran reales.

Lacer Drillo y LCMA Estrategia a las que el gobierno estatal facturó 68 millones de pesos era una empresa con domicilio fiscal en Zapopan, Jalisco en un edificio de departamentos habitacionales, en cuya visita, la persona que habita el domicilio dijo no conocer a la empresa ni que otras oficinas funcionara en el edificio.

De acuerdo a las actas constitutivas de estas empresas del 27 de julio de 2016, originalmente estaban como consultoras , pero para junio de 2017, dos meses antes de emitir facturas con el gobierno estatal, agregaron nuevos objetos sociales relacionados con la prestación de servicios publicitarios.

Distrex S.A. de C.V. fue creada en octubre de 2016 y desapareció el mes de enero de 2018. Actualmente está el local vació. El gobierno estatal le entregó un contrato de 2 millones 231 mil pesos.

Servicios S.A. de C.V., empresa con domicilio en León, Guanajuato. El gobierno estatal le facturó 2 millones 462 mil pesos. Al realizar la visita de campo para verificar el domicilio se encontró que el inmueble estaba ocupado por otra empresa que no tiene ningún vínculo con Servicios S.A. de C.V. y que no era la primera ocasión que buscaban en ese domicilio. La empresa que era proveedora del gobierno estatal tuvo una vida fugaz ya que fue creada en febrero de 2006 y fue disuelta en julio de 2018.

Egrin y Consmet el domicilio fiscal reportada para ambas empresas resultó inexacto ya que la calle registrada no se encuentra la numeración, pera a uno pocos metros se encontró una casa abandona con los números señalados. A ambas empresas el gobierno estatal facturó 16 millones 260 mil pesos.