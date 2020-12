Recomienda Coepriss evitar grandes fiestas decembrinas para prevenir contagios por Covid-19

Evitar las aglomeraciones, encuentros masivos y las grandes reuniones sociales durante las tradicionales fiestas decembrinas porque son un riesgo de contagio del SARS Cov-2, virus causante de la enfermedad Covid-19, recomienda la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss).

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales advirtió que se deben evitar los grandes encuentros sociales motivados por las celebraciones que tradicionalmente se realizan desde un día antes del Día de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de los Reyes Magos, es decir, la noche del 11 y los festejos del 12 de diciembre hasta el 6 de enero que abarcan posadas, Nochebuena, Navidad, los Santos Inocentes, el año nuevo y la rosca del Día de Reyes, periodo que se conoce en México como Guadalupe-Reyes.

“El exhorto es para disfrutar estas celebraciones de manera segura porque todo diciembre y principios de enero tradicionalmente los sinaloenses tenemos la necesidad de la proximidad porque somos un pueblo cálido y alegre, sin embargo en esta ocasión debemos mantener la distancia y las medidas de prevención celebrando solamente en el círculo íntimo de nuestro hogar”, comentó.

Precisó que hay que actuar con responsabilidad ante las celebraciones que están por venir: después del Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, viene el periodo de las posadas del 16 al 24 de diciembre, víspera de la Navidad, posteriormente los festejos del Año Nuevo que abarcan la despedida del año viejo el 31 de diciembre y el brindis por la llegada del 2021 el 1 de enero, una serie de eventos que culmina con el Día de los Reyes Magos el 6 de enero.

“Es momento de entender que existe un potencial riesgo de contagio en las grandes reuniones por lo que el exhorto es a celebrar las tradicionales fiestas decembrinas en familia, la forma más segura es festejar únicamente entre las personas que viven en casa”, sostuvo.

Jorge Alan Urbina Vidales precisó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que las celebraciones decembrinas deben limitarse al entorno familiar y no se recomiendan los viajes durante la temporada de fin de año. “En caso de reuniones al aire libre debe usarse cubrebocas y mantener la sana distancia”, señaló.

“El llamado es a quedarse en casa y evitar los grandes encuentros sociales, a no relajar las medidas sanitarias y de prevención, no debemos confiarnos porque el virus sigue ahí por lo que es indispensable guardar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarnos de manera constante las manos, no tocarnos la cara y extremar precauciones”, dijo.

Jorge Alan Urbina Vidales reconoció el arraigo de las tradiciones multitudinarias pero advirtió que es indispensable adaptarse a una realidad que exige quedarse en casa, en familia, y mantener todas las medidas necesarias para romper la cadena de transmisión del virus y esto requiere un esfuerzo mayor en los últimos días del 2020, el año de la pandemia del Covid-19.

“Debemos mantener la guardia en alto para evitar que las fiestas decembrinas originen una ola de contagios y eso depende de cada uno de nosotros, debemos comprender que no podemos hacer lo que acostumbramos en años anteriores porque este 2020 existe un riesgo potencial que es fundamental prevenir”, subrayó.

Puntualizó que existe una coordinación interinstitucional para proteger la salud de los sinaloenses con un trabajo permanente de verificación sanitaria en el que también se reforzará la vigilancia pública en los 18 municipios durante el operativo especial Guadalupe-Reyes en el que participarán elementos de los tres niveles de gobierno de la policía, el ejército, la Marina y la Guardia Nacional, incluyendo los cuerpos de rescate y de Protección Civil.

Lamentó la costumbre que tienen algunas personas en el uso irresponsable de los juegos pirotécnicos y de disparar balazos al aire al comenzar el año nuevo, situación que pone en riesgo la integridad de las personas que se encuentran celebrando afuera de sus domicilios. “Esta costumbre es ilegal y desafortunadamente cada año cobra víctimas inocentes”, apuntó.