Pide rector de UAS incremento de 16 por ciento de subsidio estatal para el 2021

El rector de las UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, demandó un incremento del 16 por ciento del subsidio para el 2021, equivalente a 324 millones de pesos, al reunirse con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, y Educación, Pública y Cultura.

Tras una reunión privada que se prolongó por casi tres horas, comentó que encontró en los diputados mucho respeto y empatía, y que sabía que no la tendrían fácil frente a los reclamos y requerimientos de apoyo por parte de los diferentes sectores.

Al salir del encuentro, el cual no fue transmitido en línea por las redes sociales del Congreso del Estado, confío que la UAS estará presente cuando se repartan los pesos y centavos.

Guerra Liera comentó que a los diputados les habló del programa de capacidades diferentes, el grupo del área de salud de más de mil personas, pero con falta de infraestructura hospitalaria, el problema de falta de reconocimiento oficial de la nómina de las áreas de Artes e Idiomas, entre otros.

Les recordó que la UAS tiene más de 169 mil universitarios y el 99 por ciento de cobertura educativa.

Sobre el presupuesto para cierre el del año, expuso que se trasladará a la Ciudad d México para entrevistarse con funcionarios federales en los siguiente días para ver el tema de los 304 millones de pesos y del incremento salarial de 96 millones de pesos que se le adeudan a la universidad.

Mediante un boletín de prensa, la Dirección de Vinculación Social del Congreso del Estado informó que el rector de la UAS expuso que la institución requiere un presupuesto de 2 mil 354 millones 770 mil 127 pesos, de cuyo monto la mayor parte lo subsidia el Gobierno Federal y otra el Gobierno del Estado, más ingresos propios.

Mencionó también que el rector señaló a los diputados que al hacer corridas financieras, la universidad enfrentará en el 2021 un déficit de mil 835 millones 727 mil 62 pesos, por lo que solicitó el apoyo del Congreso para reducir este faltante.

A diferencia de otros años, los contingentes de universitarios que se trasladan a la sede del Poder Legislativo para acompañar al rector en la demanda de mejores subsidios estatales, ahora fue suplido por una reducida comitiva que se reunió en privado con los diputados, mientras que otros grupo no mayor a 100 personas esperó la salida de los directivos universitarios en el estacionamiento.