Afirma la ASE que no ha desistido en la denuncia contra exsecretario de Finanzas de Malova

La titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, aseguró que en la ASE no existe omisión, falta, cambio o desistimiento en la denuncia de hechos que derivaron en una denuncia penal por 260 millones de pesos contra el exsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Armando Villarreal Ibarra.

En conferencia de prensa remota, enfatizó que el trámite de la denuncia que presentó la ASE está en curso al igual que el proceso de responsabilidades administrativas solicitadas contra el funcionario en la administración del entonces gobernador Mario López Valdez.

Explicó que en el proceso resarcitorio que sigue la ASE, los presuntos responsables presentaron como prueba un dictamen técnico contable que revela del destino de los 260 millones de pesos, es decir, refleja del destino de los recursos en fines propios del Estado.

Con el documento presentado, indicó, los elementos para imponer una sanción o indemnización se desvanecieron, no así la denuncia de hechos presentada ante Fiscalía Anticorrupción y el procedimiento de responsabilidades administrativas.

Explicó que al momento de realizar la auditoría se encontró el desvío de recursos derivó en una denuncia de hechos y una promoción de responsabilidades ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas porque los recursos en cuentas federales fueron indebidamente transferidos a cuentas de recursos estatales, y no se conocía qué destino habían tenido esos recursos.

Cada uno de los procedimientos ha seguido su curso, lo único que resolvió la ASE fue el asunto de su propia competencia, es decir, el procedimiento que tramita para imponer sanciones resarcitorias no los que otras autoridades están siguiendo, recalcó.