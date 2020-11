Buscará Layda Sansores gubernatura de Campeche

(La Jornada) Layda Elena Sansores San Román, actual alcaldesa del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, confirmó hoy a través de sus redes sociales que irá como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura de Campeche, en lo que sería su cuarta postulación para ese cargo.

Sansores San Román, que fue candidata a gobernadora en las elecciones estatales de 1997, 2003 y 2015, difundió un video en que textualmente señala: “Que quede claro, que no haya duda: vengo por Campeche, estoy decidida. Me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar por la cuarta transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, para que en este Estado se consolide. Nuestro pueblo generoso lo merece. Los abrazo”.

https://twitter.com/laydasansores/status/1330200355418886147?s=21

Apenas a media semana, en una entrevista radiofónica en la Ciudad de México, Sansores San Román había anticipado que tiene un compromiso por Campeche y que mantiene su proyecto desde hace 24 años, sin embargo, anunció que esperará el resultado de las encuestas internas que realiza su partido, Morena, para conocer al aspirante que esté mejor posicionado.

La senadora Rocío Abreu Artiñano reveló a su vez que Morena postulará a una mujer, y que en la encuesta para decidir quién será la candidata participan ella y Layda Sansores.

Además de Sansores San Román y Rocío Abreu, aspira a la postulación por Morena el ex comisionado nacional de Seguridad Pública con el ex presidente Enrique Peña Nieto y ex subprocurador en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las Ciudad de México, Renato Sales Heredia, quien fue cobijado por el Partido del Trabajo y realiza recorridos por toda la geografía estatal para promocionarse en su calidad de comisionado de afiliaciones en ese partido.

Sin embargo, todas las encuestas que se han difundido hasta el momento sobre preferencias electorales en Campeche, ubican a Morena por encima de los demás partidos, y a Layda Sansores San Román como la de mayor respaldo ciudadano, por lo que los morenistas dan por un hecho que ella será su abanderada.