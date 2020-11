Quirino advierte que seguirá gastando en publicidad; Iniciativa Sinaloa lo refuta

Mientras que el gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió que seguirá gastando en publicidad porque forma parte de una inversión para posicionar a Sinaloa a nivel nacional y el extranjero, la asociación civil Iniciativa Sinaloa pugnó por la necesidad de una regulación en gasto en este rubro para evitar el dispendio y el aprovechamiento de recursos públicos para beneficio de una promoción personal.

El mandatario se refirió a las críticas sobre sus gastos en publicidad es una inversión para que se sepa lo que verdaderamente es Sinaloa, durante una entrevista realizada en el programa radiofónico “Línea Directa”.

“Y seguiré gastando porque eso le da proyección e imagen a Sinaloa”, manifestó al recordar que trajo la Primera División a Mazatlán para que todo los días esté la entidad en televisión en un sentido positivo.

Por su parte, en conferencia de prensa, el presidente de Iniciativa Sinaloa, Silver Meza, declaró que con billetes no se cambia la percepción de la entidad, sino cambiando la realidad.

“Si queremos que a Sinaloa no se le asocie con el narco pues hay que hacer acciones contra el narcotráfico, no con una saturación de mensajes diciendo que Sinaloa es granero de México o que tenemos mucho atún”, manifestó.

Eso, enfatizó, es algo que ningún gobierno ha querido comprender y siempre quieren con billetes y anuncios cambiar la percepción de lo que sucede en Sinaloa, cuando de repente pasa un “Culiacanazo” o “Jueves Negro” y se acaba todos los miles de millones que le invierten porque la realidad se impone ante la percepción.

Agregó que se debe respetar el presupuesto que se asigna por parte del Congreso del Estado, y no manejarse como un capricho.

Iniciativa Sinaloa hizo pública una segunda parte de los exceso del gobierno Quirino Ordaz Coppel en publicidad ahora en los gastos de la marca “Puro Sinaloa”, cuyo diseño y lanzamiento costó más de 32 millones de pesos.

La investigación que estuvo a cargo de la investigadora de Iniciativa, Miriam Ramírez, señala que la frase “Puro Sinaloa” se usó en campaña electoral el gobernador Quirino Ordaz Coppel y se convirtió en marca para su administración.

Denunció que los gastos a “Puro Sinaloa” en los primeros tres años de gobierno alcanzó mil 180 millones de pesos.