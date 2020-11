FGR realizará una investigación contra Cienfuegos con los más altos estándares: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que el gobierno de México confía en que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará una investigación contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Sedena, con los “más altos estándares de efectividad y de honestidad”.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el Canciller manifestó que en el caso Cienfuegos, la instrucción del presidente fue defender la dignidad de México, de sus instituciones y de las fuerzas armadas ante el gobierno de Estados Unidos, pero “de ningún modo permitir la impunidad”.

“El acuerdo de la jueza en EU que conoció de este caso fue en sentido favorable a lo que solicitó el Departamento de Justicia y apuntó la jueza que su decisión se basa también en que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente. Es decir hay confianza tanto en los EU como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad, y se confía, se respalda a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece muy significativo proviniendo de las autoridades judiciales de los EU”, dijo.

Ebrard señaló que en el caso contra Cienfuegos, quien fue detenido en EU por delitos por narcotráfico y liberado ayer miércoles por petición del gobierno de México, se buscó que sea investigado y en su caso juzgado en el país.

“Efectivamente como lo señaló el presidente esto no había ocurrido y no tiene precedente, y no tenemos la menor duda que la FGR llevará a cabo a cargo de (Alejandro) Gertz Manero una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país. El señor presidente nos instruyó que dijéramos la posición de México que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestra fuerzas armadas, sí defender la dignidad pero de ningún modo permitir la impunidad. Se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone”, afirmó.

“Si hay al alguna investigación, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se la haga del conocimiento la autoridad mexicana, que México sabrá aplicar la ley, que quienes resulten responsables conforme a nuestras leyes sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México y no en otros países”.

El general Salvador Cienfuegos, a quien le retiraron los cargos en una audiencia realizada en una corte de Nueva York, llegó al país a las 18:40 horas de ayer miércoles y fue recibido en el hangar de la FGR en Toluca, Estado de México, y después de realizarle un examen médico se le informó que se abrió una investigación en su contra a partir de la información que entregó el Departamento de Justicia de EU. Y a las 19:12 horas, tiempo del centro, se le dejó en libertad.

En EU Cienfuegos fue acusado de utilizar su cargo al frente de la Sedena durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto para favorecer a un grupo delincuencial.